Привьют всех желающих: в Самару завезли почти 30 тысяч вакцин от коронавируса

Самара, 4 февраля. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед медиками и чиновниками задачу привить от коронавируса всех, кто изъявит такое желание. Новая большая партия вакцин уже поступила в регион.

«Граждане, которые думают о своем здоровье и о здоровье окружающих, должны получить вакцину в приоритетном порядке. Мы удвоили количество прививочных пунктов в регионе, мобильные прививочные пункты организовали, чтобы люди не ждали», — заявил губернатор.

По словам Дмитрия Азарова, эффективность вакцинации подтверждает ситуация с заболеваниями гриппом.

«60% населения области привили, и в этом году ни одного случая гриппа подтверждено не было», — сообщил глава региона.

Ранее уже заявлялось, что именно такую долю населения — до 60% — планируется привить и от коронавируса.

На настоящий момент, по информации, прозвучавшей на оперштабе Самарской области, почти 5 с половиной тысяч жителей региона уже прошли процедуру вакцинации полностью. Более 21 тысяч человек получили первую дозу прививки и ожидают повторного укола, который полагается через три недели после начальной процедуры.

Первыми, как уже сообщал ФАН, прививали медработников, сотрудников образовательных учреждений, социальных служб, общественного транспорта.

На настоящий момент запись на вакцинацию открыта для всех желающих вне зависимости от рода деятельности. Как доложил на оперштабе министр здравоохранения региона Армен Бенян, таких «добровольцев» к началу февраля набралось более 9 тысяч, из которых 8,5 тысяч уже привились.

Запись на вакцинацию продолжается. Зарегистрироваться можно как в поликлиниках по месту жительства, так и онлайн — через сайт Госуслуг. Если в указанной локации вакцины по какой-то причине на данный момент нет или их меньше, чем записавшихся, — формируется «лист ожидания». При поступлении препарата в пункт вакцинации человек сразу же об этом информируется.

Впрочем, сейчас дефицита препаратов возникнуть не должно. 3 февраля, на день раньше, чем ожидалось изначально, в Самарскую области поступило еще почти 29 тысяч вакцин. Они уже распределены по пунктам вакцинации. Объявлено, что по региону откроется 137 таких кабинетов.

На данный момент, как стало известно ФАН, пункты вакцинации работают во всех городах и райцентрах региона, в поселениях Волжского района Дубовый Умет, Курумоч, Петра-Дубрава, Стройкерамика, а также поселке Суходол Сергиевского района.