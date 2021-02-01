Самарскую, Ульяновскую и Пензенскую область снова свяжут электричками

Самара, 1 февраля. На оперативном совещании губернатор региона Дмитрий Азаров поручил министру транспорта Ивану Пивкину проработать вопрос возобновления пригородного железнодорожного сообщения из Самарской области в Ульяновскую и Пензенскую.

Ранее существовали электропоезда из Сызрани в город Инзу Ульяновской области и в Кузнецк Пензенской области. В результате реформы РЖД финансирование пригородного пассажирского сообщения перешло под юрисдикцию регионов. Итогом преобразований стало то, что практически по всей России исчезло межобластное пригородное сообщение по железной дороге, так как каждый из регионов не желал оплачивать поездки к «соседям».

Между тем существует устойчивый межрегиональный пассажиропоток. Многие жители периферии Ульяновской и Пензенской областей ездят на работу в города Самарской области. Просто люди пересели с электричек на автобусы и маршрутки.

В микроавтобусе, попавшем в страшную аварию под Сызранью на трассе М5, в основном ехали как раз вот такие жители городков и поселков (преимущественно Ульяновской области), вынужденные в опасных погодных условиях возвращаться домой с работы — кто из Сызрани, кто из Жигулевска — по автодороге.

Трагедия стала поводом вновь поднять тему отмененных электропоездов. По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, регионы могут договориться о выделении на это средств из бюджета.

«Проработайте вопрос и представьте варианты. Мы готовы к паритетному софинансированию этих перевозок, если это необходимо», — заявил губернатор, обращаясь к министру транспорта области.

Ранее ФАН сообщал о пробном рейсе скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Саранск — Пенза — Самара.