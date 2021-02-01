Горячая линия по уборке снега и наледи открыта в Самарской области

Самара, 1 февраля. В первый день последнего зимнего месяца в Самарской области заработала горячая линия по вопросам уборки в населенных пунктах региона снега и наледи. Оставлять жалобы и задавать вопросы граждане смогут до 12 февраля.

Горячая линия открыта в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Проект организован в сотрудничестве с администрациями городских округов Самара и Тольятти.

Предполагается, что граждане будут сигнализировать в случае критических ситуаций, связанных с уборкой снега не только под ногами (на тротуарах, во дворах), но и над головой.

«Синоптики отмечают, что в эти дни ожидается оттепель и таяние снега, поэтому особое внимание ответственным службам следует уделять состоянию крыш многоквартирных домов и административных зданий», — сообщается в релизе.

Погодные информеры прогнозируют в ближайшие шесть дней в регионе обильные осадки в виде снега и дождя и температуру воздуха в районе нуля градусов. А в дневное время столбики термометра могут подниматься и до плюсовых значений. С 7 февраля синоптики обещают ясную и морозную погоду.

Прогулявшись по исторической части города, где преобладают дома со скатными крышами, корреспондент ФАН обнаружил массу зданий с нависающими ледяными и снежными глыбами. Время работы горячей линии в пресс-релизе не обозначено, но в 18 часов дозвониться по указанному телефонному номеру не удалось — в аппарате Уполномоченного по правам человека трубку никто не взял.

Ранее ФАН сообщал о жалобах самарцев на неудовлетворительную очистку улиц и дворов после обильного снегопада.