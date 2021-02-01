Серийных отключателей светофоров ищут в Самаре

Самара, 1 февраля. Жители Кировского района областного центра на протяжении нескольких дней жаловались на неработающие светофоры на разных перекрестках. Выяснилось, что кто-то отключает их специально.

«Проверили: по адресам Победы, 137, Победы, 141, Юбилейная, 18 неизвестными лицами были вскрыты ящики, где установлен счетчик и выключены автоматы. Также вскрытия обнаружены на светофорах, установленных на перекрестках: Кирова — Вольская, Металлургов — Металлистов, Кирова — Ставропольская, Металлургов — Севастопольская», — сообщили в своем официальном твиттер-аккаунте представители компании «Дорсигнал», обслуживающей светофоры в Самаре и Самарской области.

К поискам злоумышленников подключились представители государственного бюджетного учреждения Самарской области «Безопасный регион», в чью сферу деятельности входит в том числе работа камер видеонаблюдения, установленных на улицах города.

«Просматриваем архив, информация будет позже. Будем признательны, если пришлете время отключения», — обратились к гражданам представители службы в ходе диалога в твиттере.

Чуть позже появилась новая информация, хотя пока без конкретики.

«Видео с трех перекрестков в наличии, информацию передали в компетентные службы», — сообщили представители «Безопасного региона».

Как выяснил ФАН, все обозначенные перекрестки находятся в непосредственной близости друг от друга, в пределах быстрой пешей доступности. Судя по тому, что светофоры отключились не одновременно, а по очереди, вполне вероятно, что злоумышленник мог действовать и в одиночку.

Ранее ФАН сообщал о двух подряд авариях в Самаре с машинами скорой помощи, проезжавшими перекрестки на красный свет со включенными спецсигналами.