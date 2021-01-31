Именем Василия Ланового могут назвать улицу в Самаре

Самара, 31 января. Губернатор региона Дмитрий Азаров поддержал идею увековечить в городской топонимике память об актере Василии Лановом. С той оговоркой, что этот процесс не должен доставлять неудобства жителям Самары.

С городом на Волге Василия Ланового связывало немало. Помимо работы в документальном проекте местной телекомпании «Вторая столица», актер приезжал в город в качестве участника Парада Памяти.

«Василий Семенович бывал у нас постоянно, он был главным человеком и лицом этого парада. Я ему благодарен за внимание к жителям самарского региона. Искренне сопереживаю такой утрате», — высказался Дмитрий Азаров.

Губернатор положительно отнесся к предложению назвать именем Василия Ланового одну из улиц в Самаре. Но подчеркнул, что это нужно сделать обязательно с учетом мнения горожан. Переименование не должно создать неудобств самарцам.

«Нельзя допустить, чтобы светлая память о народном артисте вызывала хоть малейшее недовольство», — подчеркнул глава региона.

ФАН исследовал мнения жителей города, опубликованные в соцсетях. По мнению большинства из тех, кто высказался по этому поводу, уместнее было бы не переименовывать существующие географические названия, а назвать именем артиста одну из улиц в новых микрорайонах.

Ранее ФАН рассказывал об отношении самарцев к инициативе восстановить утраченный в 1918 году памятник Александру II.