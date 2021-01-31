«Стрижи» из Самары в Петербург перестанут останавливаться в Москве

Самара, 31 января. Скоростные поезда «Стриж» сообщением Самара — Санкт-Петербург с 15 марта проследуют через Москву не останавливаясь. А в конце мая переберутся на новый железнодорожный терминал в Черкизово.

Как удалось выяснить ФАН, появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что отсутствие остановки ускорит график движения поездов, не соответствуют действительности.

В нынешнем расписании у «Стрижей» значатся остановки на Курском вокзале столицы продолжительностью 12 минут в обоих направлениях. Общее время поезда в пути составляет 18 часов 54 минуты по дороге на Питер и ровно 19 часов - на Самару.

С 15 марта продолжительность поездки от волжских до невских берегов и обратно будет одинаковой — 19 часов 40 минут. Увеличение времени в пути на 40 минут в одном направлении и 46 — в другом, вероятно, связано с тем, что поезда будут двигаться по столице по третьему пути Московского центрального кольца. Кстати, чтобы стало возможным попадать на МЦК с Горьковского и Октябрьского направлений, в настоящее время ведется электрификация соединительных путей.

На Курский вокзал «Стрижи» перестанут заезжать по причине масштабной реконструкции перегона Курская — Каланчевская.

«Вместо двух путей здесь будет уложено четыре главных пути, что позволит увеличить объемы движения электропоездов», — сообщается в релизе РЖД.

Ремонтные работы при этом не будут препятствовать движению через Курский вокзал других поездов дальнего следования, идущих транзитом через Москву. Как выяснил ФАН, это связано с тем, что «обычные» поезда могут подаваться к высоким платформам, а «Стрижам» для высадки и посадки пассажиров необходимы только низкие.

По этой же причине «Стриж», курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом, будет с 15 марта отправляться не с Курского, а с Киевского вокзала.

Изначально планировалось, что уже к этой дате откроется новый столичный вокзальный комплекс «Восточный», и «Стрижи», а также «Ласточки» с нижегородского направления будут делать остановку на терминале «Черкизово». Но пока открытие комплекса сдвинуто на 29 мая.

Новый железнодорожный терминал, как сообщают в РЖД, будет связан теплым переходом со станцией МЦК «Локомотив» и выходом к метро «Черкизовская».

Ранее ФАН сообщал о проекте запуска скоростного поезда «Ласточка» между Самарой, Пензой и Саранском.



