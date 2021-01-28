Самарцы раскритиковали предложенный дизайн транспортных карт

Самара, 28 января. Оператор объединенной транспортной карты региона в твиттер-аккаунте выложил образцы «весеннего» дизайна билетов: общего, школьного и студенческого. И предложил самарцам оценить проект. Отзывы по большей части оказались критическими.

«Это просто ужасно с точки зрения дизайна, сделайте аккуратнее и не так колхозно», — написал житель Самары Илья Севостьянов и привел в пример транспортную карту Владивостока с силуэтами городских достопримечательностей.

Некоторые пользователи соцсети говорят о том, что важнее, чем дизайн, тарифы на проезд и совместимость карт с современным программным обеспечением. Другие предлагают устроить настоящий конкурс с призовым фондом. Эта идея, кстати, встретила одобрение.

«Друзья! Судя по вашим комментариям, много желающих показать свое творчество. Присылайте собственноручные варианты дизайна карт (школьника, студента и гражданские). С нас — транспортная карта в подарок и ваш дизайн с указанием автора на карте! Как вам такой вариант?» — предложил самарцам оператор ТК.

Сколько времени продлится конкурс и как будут выбирать победителей — пока не сообщается.

Ранее ФАН рассказывал об установке в самарских трамваях валидаторов для бесконтактной оплаты проезда.