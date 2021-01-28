Самарские власти начали изымать площади в аварийных домах

Самара, 28 января. В областном центре одно за другим вышло несколько постановлений об изъятии в муниципальную собственность площадей в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. В течение двух месяцев власти должны определиться с размером и характером компенсации собственникам жилья.

На данный момент известно, что сносить будут дома по улице Каховской, 62, Вятской, 26, Юбилейной, 22 и Венцека, 93.

Первые три здания располагаются на Безымянке — районе, выросшем вокруг заводов, эвакуированных в Куйбышев в начале Великой Отечественной войны. Эти двухэтажки строились изначально как «времянки», но «прожили» почти восемь десятков лет. Так, дом по Юбилейной был построен в 1948 году, по Вятской — в 1944-м, по Каховской — и вовсе в 1942-м.

Иная история с домом на улице Венцека. Он располагается в исторической части города, где архитектурные памятники перемежаются с покосившимися хибарами и новостроем самого разного толка. В некоторых случаях, к сожалению, разваливается то, что могло бы при должном уходе представлять художественную ценность.

Дома в этом районе часто достраивались, надстраивались, перестраивались, так что определить их возраст зачастую затруднительно. Зданию по Венцека, 93, как удалось узнать ФАН, более ста лет — дом является ровесником Октябрьской революции. Но в течение жизни эта двухэтажка явно подвергалась не одной «доработке».

Дом кирпичный, как и опоры, поддерживающие балкон (когда-то был эркер?), но сама нависающая конструкция — деревянная с остеклением. Одно стекло в балконе выбито и заколочено, а рядом — окна с современными стеклопакетами.

Здание было признано аварийным еще в 2014 году, но в нем явно до сих пор еще кто-то живет, хоть и не во всех квартирах. Встретить жильцов корреспонденту ФАН не удалось. Вероятно, представителям властей тоже, потому что обращение к жителям, явно свеженькое, висит на фасаде.

Из него, кстати, следует, что жилье в маневренном фонде полагается только тем, у кого данная жиплощадь в Самаре — единственная.

В аварийный дом заходит газовая труба, а на первом его этаже располагается продуктовый магазинчик с кондиционером. Сверкающая относительно новенькая вытяжная конструкция из торговой точки соседствует на торце дома со старой покосившейся трубой, вокруг которой вывалилось немалое количество кирпичей.

Переводу в муниципальную собственность подлежат не только квадратные метры жилья в сносимых домах, но и земельные участки под ними и вокруг.

Что будет построено на месте этих зданий — пока информации нет. Для многоэтажного строительства места маловато.

Ранее ФАН сообщал о том, как в Самаре намерены стимулировать застройщиков, которые будут возводить здания на месте жилья под снос.

