«Крылья» усилились экс-игроком ЦСКА и интересуются спартаковцем

Самара, 28 января. «Крылья Советов» вылетели на второй сбор в турецкий Белек. И на следующий же день после прилета сыграли контрольный матч со словенским клубом «Целе». Тренирует эту команду с декабря известный чешский футболист Иржи Ярошик. В России он запомнился по выступлениям за ЦСКА и те же самые «Крылья Советов».

Большое влияние на ход игры оказал морской бриз. Характерно, что стадион, на котором проходил матч, назывался «Титаник». В первом тайме, когда «Крылья» играли по ветру, моментов у ворот команды Ярошика было не счесть. Но забить самарцам удалось перед самым перерывом, и гол получился немного курьезным.

Была очередная атака с отличным моментом для взятия ворот. Но Сергеев пробил во вратаря, голкипер решил зачем-то поставить мяч на газон и пообщаться с защитником. Увидевший это Голенков подлетел, протолкнул бесхозный мяч на Сергеева, и тот все-таки сумел поразить пустые ворота.

После перерыва самарцы боролись не столько с соперником, сколько с усилившимся ветром. Доставлять мяч вперед было проблематично чисто физически — его сносило в воздухе обратно. Особых моментов в атаке у россиян больше не было, а вот словенцы перед самым финальным свистком заработали пенальти — судья углядел игру рукой у защитника. Итог — 1:1.

Стоит отметить, что на этот раз самарские тренеры не взяли с собой в Турцию исландца Арни, хотя на первом сборе он произвел хорошее впечатление и отметился двумя голами и результативной передачей.

Причин тому может быть несколько. Во-первых, в «Крыльях» заняты все легионерские позиции (в ФНЛ нельзя иметь в заявке больше четырех иностранцев), то есть от кого-то из игроков с зарубежным паспортом пришлось бы избавляться. Во-вторых, это может означать, что самарец Егор Голенков, уже подписавший личное соглашение с «Ростовом», может остаться в «Крыльях» до лета.

А в-третьих, появились разговоры о возможной аренде самарским клубом у столичного «Спартака» атакующего полузащитника Максима Глушенкова. Этот футболист уже находился в аренде в Самаре весной прошлого года, когда «Крылья» играли в РПЛ, и проявил себя в большинстве матчей очень хорошо.

По сведениям ФАН, вариант с Глушенковым может быть реализован в случае продажи «Крыльями» одного из лидеров команды Антона Зиньковского, играющего на схожей позиции.

Генеральный директор «Крыльев» Евгений Калакуцкий публично подтвердил, что Глушенков находится в сфере интересов клуба.

«Но надо еще иметь в виду и то, что Максим сейчас восстанавливается после травмы», — заметил руководитель «Крыльев».

Кстати, свой административный штаб Евгений Калакуцкий усилил еще одним «трансфером». В качестве заместителя генерального директора «Крыльев Советов» представлен Дмитрий Галямин. По информации от пресс-службы, он будет курировать в клубе спортивные вопросы и молодежную политику и уже приступил к работе.

Как футболист Галямин известен более всего по выступлениям за ЦСКА, много играл в Испании. В качестве функционера работал спортивным директором столичного «Динамо» и руководителем академии казахстанского «Кайрата».

Следующий контрольный матч в Турции «Крылья» проведут 1 февраля с клубом премьер-лиги «Сочи».