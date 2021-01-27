Ленина не тронут: в Самаре пояснили инициативу восстановления памятника Александру II

Самара, 27 января. Открытое письмо деятелей культуры и науки с предложением восстановить памятник Александру II стало предметом рассмотрения на заседании Самарской губернской думы. Место, где возможна установка скульптуры, решили выбрать с учетом мнения горожан.

В своем открытом письме в адрес комитета по культуре, спорту и молодежной политике губернской думы его авторы рассказывают историю посещения Самары императором Александром II. Этому событию исполняется в нынешнем году 150 лет.

«А 30 августа (11 сентября) 1889 года в Самаре на Алексеевской площади состоялось торжественное открытие самого красивого в Поволжье памятника Царю-Освободителю (орфография авторов обращения соблюдена. — Прим. ФАН). Деньги на него жертвовали в том числе и жители Самарской губернии. Автор – знаменитый архитектор и скульптор Владимир Иосифович Шервуд – пытался потом повторить фигуру царя в другом городе, но Самарская городская дума запретила это делать. Памятник сразу стал визитной карточкой Самары. Его тиражировали на открытках, о нем писали в справочниках и путеводителях», — напоминают авторы обращения.

Они считают, что поднятый вопрос актуален именно сейчас.

«В современной России восстановлено или открыто шесть памятников Александру II, и самарская инициатива будет вполне логичной. Мы считаем, что время для ее реализации пришло. Вполне вероятно, что с экономической точки зрения она не потребует особых трат со стороны города. Да и ряд наших земляков готовы поддержать финансово этот проект», — сообщают деятели культуры и науки.

Впрочем, проблема не в памяти о «царе-освободителе» как таковой. Никто особо не против фигуры Александра II как исторического деятеля. Дело в том, что постамент на бывшей Алексеевской площади (ныне — площади Революции), который занимала фигура монарха, сейчас «занят» скульптурой Ленина. Памятник Александру бесследно исчез в 1918 году, а на постамент спустя время был водружен Ильич работы скульптора Манизера. Тоже, кстати, обладающий исторической и художественной ценностью.

Потому на периодически возникающие разговоры о восстановлении памятника Александру II очень резко и болезненно реагируют в первую очередь приверженцы коммунистической идеологии. Они видят в этом жесте покушение на память вождя мирового пролетариата.

Впрочем, в нынешнем обращении нет ни слова про то, что памятник царю непременно должен стоять на историческом месте — нынешней площади Революции (бывшей Алексеевской).

«Предстоит определиться и с местом для установки памятника. Но это уже рабочие вопросы, вернуться к которым можно после принятия принципиального решения о восстановлении в городе главной достопримечательности старой Самары», — говорится в открытом письме.

Один из подписантов обращения — Михаил Перепелкин, краевед, доктор филологических наук, профессор Самарского университета — акцентирует внимание на том, что инициативу следует воспринимать не в идеологическом, а историко-краеведческом контексте.

«Дело же не в Александре II самом по себе. Идеология здесь вообще ни при чем — ни монархическая, ни коммунистическая, никакая. Речь о восстановлении исторического облика Самары. У меня лично есть мечта увидеть воочию на улицах города самое ценное из того, что видели самарцы, жившие более ста лет назад», — пояснил ФАН свою позицию ученый.

По его мнению, поиски оригинала памятника, скорее всего, дело безнадежное.

«Я знаком с версией, что статуя лежит где-то на дне Волги, даже общался с дайверами. Думаю, это все же легенда. Вероятнее всего, памятник просто распилили на куски и использовали как цветной металл. Так что сейчас можно говорить только о воссоздании копии», — считает Михаил Перепелкин, много лет занимающийся краеведческими исследованиями.

Инициатива деятелей науки и культуры была рассмотрена на заседании Самарской губернской думы и в целом встречена положительно. С той ремаркой, что памятник Ленину точно никуда переноситься не будет.

«В ходе обсуждения члены комитета единогласно приняли решение о необходимости обратиться прежде всего к жителям города для определения места его установки», — написал в соцсети Александр Милеев, руководитель профильного комитета губдумы, в адрес которого и было направлено письмо.

Тем не менее, в голосовании, устроенном на сайте одного из самарских СМИ, за явным преимуществом побеждает вариант установки памятника Александру II на историческом постаменте на нынешней площади Революции.

Ранее ФАН сообщал о том, что жителям Самары предложено поучаствовать в восстановлении исторического облика драмтеатра.