Еще одна скорая в Самаре попала в ДТП: второй случай за полтора дня

Самара, 27 января. В Куйбышевском районе города на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе стрела автокрана въехала в машину скорой помощи. По свидетельствам очевидцев, медбригада ехала на вызов со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Автокран не уступил спецмашине дорогу.

«Газель» скорой получила внушительную вмятину, но устояла на колесах. По сведениям очевидцев, врач, фельдшер и водитель машины серьезно не пострадали.

Это оказался второй за полтора дня случай ДТП с участием скорой в Самаре. Ранее на пересечении улиц Мориса Тореза и Авроры в результате столкновения трех машин упала на бок «газель» скорой помощи, которая везла в больницу 70-летнего пациента с инфарктом. Как выяснил ФАН, в аварии пострадал также 51-летний сын больного, сопровождавший отца и находившийся внутри салона. Госпитализация понадобилась, кроме того, водителю скорой и фельдшеру.

В Самарской городской станции скорой медицинской помощи корреспонденту ФАН отказались сообщать по телефону сведения о состоянии здоровья сотрудников учреждения, пострадавших в обоих ДТП,