Самарец нашел в мусорном контейнере два десятка ядовитых ртутных ламп

Самара, 27 января. В мусорном контейнере в историческом центре города, на улице Водников, бдительный гражданин обнаружил примерно два десятка ртутных ламп. О находке он сигнализировал региональному оператору по вывозу твердых коммунальных отходов.

Специалисты отдела контроля ООО «ЭкоСтройРесурс» оперативно выехали на место происшествия. Визуальный осмотр показал, что, к счастью, лампы не повреждены и ядовитые пары ртути не успели распространиться в воздух и создать опасность для граждан. Был составлен акт о выявлении несоответствия принимаемых отходов. Лампы переданы в организацию, имеющую лицензию на утилизацию подобных предметов.

«Региональный оператор по вывозу ТКО отвечает за обращение с отходами 4-го и 5-го классов опасности. Обязанность по сбору отходов 1-го и 2-го классов опасности, к которым относятся ртутьсодержащие предметы, возлагается по закону на управляющие компании. Они должны заключать от имени жильцов договоры с организациями-подрядчиками, которые занимаются подобной деятельностью», — пояснили ФАН в ООО «ЭкоСтройРесурс».

Тем не менее, регоператор благодарит бдительного гражданина за сведения об опасных отходах. Ведь таким образом была устранена угроза здоровью не только прохожих и тех, кто подходил бы к контейнерной площадке выбрасывать мусор, но и сотрудников мусоросортировочных предприятий.

«Прежде, чем попасть на полигон, отходы с контейнерных площадок региона направляются сначала на мусоросортировочные комплексы. Там мастера по сортировке отходов часто вручную перебирают все твердые коммунальные отходы, разделяя их на полезные фракции и «хвосты», непригодные для переработки. Каждый раз они подвергают свое здоровье опасности, если в общей массе отходов им попадается мусор, содержащий ртуть», — рассказали в «ЭкоСтройРесурсе».

Регоператор просит граждан относить опасные отходы в специальные пункты для их сбора, расположенные во многих торговых центрах города. Также неповрежденные ртутьсодержащие лампы можно сдать в ГУП СО «Экология» по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 74.

Ранее ФАН сообщал о том, что мусоровозы не могут подъехать к некоторым контейнерным площадкам из-за неправильно припаркованного личного автотранспорта.