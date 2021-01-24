В Самаре перевернулась скорая, везшая пациента с инфарктом

Самара, 24 января. Авария с участием машины скорой помощи произошла на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в воскресенье вечером. В результате столкновения сразу трех машин скорая оказалась на боку. В больницу везли пациента с инфарктом.

Как рассказывают очевидцы, вероятнее всего, легковые машины не пропустили скорую, ехавшую на красный свет со включенными экстренными сигналами. В столкновении участвовали также «Тойота РАВ4» и «Шевроле». В результате медицинская помощь понадобилась не только пациенту, но и фельдшеру скорой, а также людям из двух других автомобилей.

Пациент с инфарктом, по имеющимся данным, отправлен в Клиники медуниверситета, остальные — в больницу имени Пирогова.

Свидетели рассказывают о большом количестве разлитого топлива и работе пожарных машин. Несмотря на то, что авария произошла больше двух часов назад, по улице Авроры в направлении выезда из города до сих пор наблюдается большая пробка от улицы Гагарина.