«Москву» и «Париж» в Самаре оставили без государственной скорой помощи

Самара, 24 января. Очередной «передел зон влияния» произошел в сфере деятельности регионального Минздрава. Министерство опубликовало на своем сайте постановление о территории обслуживания станций скорой медицинской помощи.

Как следует из документа, два района выведены из-под зоны ответственности Самарской городской станции скорой медицинской помощи. Они переданы автономной некоммерческой организации «Станция скорой медицинской помощи «Здоровая семья».

Таким образом, вместо государственной скорой часть территории Самары будет обслуживаться частниками. Один из районов очерчен границами улиц Фадеева, Ново-Вокзальной, Стара-Загоры и XXII партсъезда. Другая территория примыкает к первой и ограничивается улицей XXII партсъезда, Московским шоссе, улицей Авроры и проспектом Карла Маркса.

Любопытно, что, как выяснил ФАН, изучив обозначенные районы, в сферу деятельности частной скорой попадают обширные нежилые территории и здания — например, парк имени Гагарина, Центральный автовокзал, складские массивы. И здесь же расположены недавно построенные торгово-офисно-жилые комплексы «Москва в Самаре» и «Париж в Самаре».

Это уже не первый случай передачи городских территорий в зону ответственности частных служб скорой помощи. Ранее аналогичным образом частникам был передан ряд кварталов в Кировском и Красноглинском районах (поселке Мехзавод).

Для граждан, по большому счету, ничего не меняется, для них вызов скорой остается бесплатным. Просто по звонку в государственную службу приедут сотрудники частной организации. Предполагается, что быстрее, чем если б пришлось ждать «обычной» скорой с ближайшей государственной станции.

Каждый такой вызов частникам будет компенсирован из бюджета. По тарифу 2713 рублей 40 копеек за один выезд.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре организовали дистанционную выдачу медицинских справок школьникам в поликлиниках.