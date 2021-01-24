Самарские студенты на Татьянин день смогут бесплатно посетить «зачетные катки»

Самара, 24 января. Акцию «Зачетный каток» объявили в регионе на Татьянин день. 25 января на основных ледовых площадках Самары, Тольятти и Новокуйбышевска взять напрокат коньки можно будет с большой скидкой или вообще бесплатно.

Главное условие — предъявление студенческого билета. Обещано также, что скидки будут предоставляться и в точках питания, установленных возле катков.

Как удалось узнать ФАН, в Самаре в акции «Зачетный каток» участвуют ледовые площадки на площадях Куйбышева и Славы, волжской набережной (от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска), в парках имени Юрия Гагарина, Дружбы и имени 50-летия Октября (на Металлурге).

В Новокуйбышевске к акции присоединится стадион «Нефтяник», а в Автограде будет ждать студентов ледовая площадка на стадионе «Торпедо». Кроме того, на крытые платные катки для студентов на Татьянин день организуют свободный проход в тольяттинских дворце спорта «Волгарь» и спорткомплексе «Кристалл».

Как уже сообщал ФАН, открытые площадки на свежем воздухе в самарском регионе бесплатны для посещения в любое время и для любых категорий граждан (деньги берут только за прокат снаряжения).

Проблемы могут возникнуть лишь в связи с погодными условиями. В регион пришло потепление, и, например, сегодня, в воскресенье, днем воздух, по предсказаниям синоптиков, прогреется до плюсовых значений и может пойти дождь.

25 января, впрочем, погодные информеры обещают температуру слегка ниже нуля градусов и легкий снежок. Так что ледовое покрытие не должно подтаивать.