Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Самарские студенты на Татьянин день смогут бесплатно посетить «зачетные катки»

Самарские студенты на Татьянин день смогут бесплатно посетить «зачетные катки»

Самара, 24 января. Акцию «Зачетный каток» объявили в регионе на Татьянин день. 25 января на основных ледовых площадках Самары, Тольятти и Новокуйбышевска взять напрокат коньки можно будет с большой скидкой или вообще бесплатно.

Главное условие — предъявление студенческого билета. Обещано также, что скидки будут предоставляться и в точках питания, установленных возле катков. 

Как удалось узнать ФАН, в Самаре в акции «Зачетный каток» участвуют ледовые площадки на площадях Куйбышева и Славы, волжской набережной (от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска), в парках имени Юрия Гагарина, Дружбы и имени 50-летия Октября (на Металлурге).

В Новокуйбышевске к акции присоединится стадион «Нефтяник», а в Автограде будет ждать студентов ледовая площадка на стадионе «Торпедо». Кроме того, на крытые платные катки для студентов на Татьянин день организуют свободный проход в тольяттинских дворце спорта «Волгарь» и спорткомплексе «Кристалл».

Как уже сообщал ФАН, открытые площадки на свежем воздухе в самарском регионе бесплатны для посещения в любое время и для любых категорий граждан (деньги берут только за прокат снаряжения).

Проблемы могут возникнуть лишь в связи с погодными условиями. В регион пришло потепление, и, например, сегодня, в воскресенье, днем воздух, по предсказаниям синоптиков, прогреется до плюсовых значений и может пойти дождь.

25 января, впрочем, погодные информеры обещают температуру слегка ниже нуля градусов и легкий снежок. Так что ледовое покрытие не должно подтаивать.

Новости партнеров