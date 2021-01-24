Саранск, Пензу и Самару свяжет скоростная «Ласточка»

Самара, 24 января. На железнодорожный вокзал областного центра прибыл пробный рейс скоростного электропоезда «Ласточка». Он преодолел расстояние в 555 километров между Саранском и Самарой с заездом в Пензу.

«В тестовой поездке приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, министр транспорта Республики Мордовия Игорь Чадов и первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев», — сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Общее время в пути пробного поезда составило 8 часов 40 минут. Но это была демонстрационная поездка без попыток пройти все участки с максимально возможной скоростью. Там, где «Ласточка» уже эксплуатируется на междугородних маршрутах, она может разгоняться на некоторых дистанциях до 160 километров в час.

В настоящий момент Самару и Саранск связывает скоростной поезд «Стриж», курсирующий через день до Санкт-Петербурга. Состав следует из Самары ночью по прямой дороге с остановкой только в Сызрани и доезжает до Саранска за 5 часов 38 минут. В обратном направлении в дневное время суток время в пути составляет 5 часов 47 минут. Кстати, «Стриж» как раз прибыл на станцию Саранск во время отправления «Ласточки».

Самару с Пензой связывает поезд «Дневной экспресс». Он ходит три раза в неделю. Из Пензы в Самару — по утрам (время в пути — 4 часа 31 минута), в обратном направлении — вечерами (за 4 часа 37 минут).

Предполагается, что «Ласточка» заменит как раз «Дневной экспресс», но маршрут будет продлен через Пензу до Саранска. Общее время в пути должно составить в перспективе 5-6 часов.

«Это не только повысит уровень комфорта пассажиров, но и окажет стимулирующее действие на развитие внутреннего туризма, повышение деловой активности Пензенского региона и Республики Мордовии», — уверены участники поездки.

Потенциальные пассажиры считают, что популярность маршрута зависит от множества факторов.

«Я часто езжу по делам из Самары в Тамбов с пересадкой в Пензе. Скоростное движение на железной дороге только приветствую. Но дело не только в обновлении подвижного состава. Сидячие вагоны «классического» поезда не уступают сейчас в комфорте «Ласточке». Важнее расписание и ценовая политика. Надо понимать, что по уровню доходов Самара, а тем более Пенза и Саранск значительно уступают Москве и Санкт-Петербургу, поэтому стоимость поездки серьезно повлияет на популярность маршрута», — оценил для ФАН перспективы «Ласточки» Сергей П, бизнесмен из Самары.

Определенные временные планы запуска нового маршрута пока руководством Куйбышевской железной дороги не озвучены.

Ранее ФАН сообщал о первом рейсе из Самары ретро-поезда на паровозной тяге.