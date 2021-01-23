В Самаре провели оптимизацию автобусных маршрутов

Самара, 23 января. Судьба четырех автобусных маршрутов в областном центре в течение уходящей недели менялась несколько раз и теперь окончательно решена. С 25 января 65-й маршрут будет «поглощен» 30-м, а вот от объединения автобусов № 7 и 27 решено отказаться.

В начале недели было объявлено о закрытии маршрутов № 7 и 65 из-за низкого пассажиропотока и «дублирования другими маршрутами». Хотя 65-й автобус заходил в такую окраину города, куда больше ни один транспорт не заезжал.

«В прежние времена, когда не было навигаторов, нас даже часто таксисты не находили. Все потому, что наши три жилых двухэтажных дома, расположенные посреди глухой промзоны «на краю света», имеют адрес по улице Кабельной, а «основная» улица Кабельная, о которой все знают, находится отсюда в паре километров и имеет совсем другой заезд с Заводского шоссе», — объяснил ФАН особенности местной географии Дмитрий Б., живущий в доме № 2 по улице Кабельной.

Потому формулировка про дублирование 65-го автобуса другими маршрутами, мягко говоря, удивила немногочисленных его пользователей. Да и делал он только по два-три рейса в «часы пик». Да, пассажиропоток был небольшим, но ведь муниципальный транспорт должен исполнять и социальную функцию, поскольку жителям упомянутых трех домов ездить было больше не на чем.

Затем, впрочем, последовало пояснение, что будет изменена трасса 30-го маршрута. В «часы пик» он будет заходить на тот самый малоизвестный участок улицы Кабельной, куда раньше заходил 65-й. Таким образом, судя по опубликованной схеме, у 30-го маршрута будет три различных трассировки.

В утренние часы пик «тридцатка» поедет от Центрального автовокзала до завода «Экран» через Заводское шоссе с заездом на Кабельную, а возвращаться будет по улице Победы (то есть через жилые кварталы, а не через промзону). Вечером, наоборот, этот маршрут будет «собирать» работников заводов и офисов (в том числе и с Кабельной) по пути к автовокзалу. А в межпиковое время автобусы в обе стороны будут ходить по улице Победы.

Другая история произошла с маршрутами № 7 и 27. Еще в 80-е годы это были самые популярные автобусы, связывавшие Безымянский рынок с поселком Зубчаниновка (окраина Самары, застроенная в массе своей частными домами, но частично и пятиэтажками). Автобусы делали круг по Зубчаниновке, идя навстречу друг другу. На маршрутах ходили сочлененные «Икарусы», чаще всего забитые «под завязку».

С появлением маршрутных такси все больше пассажиров вынуждено было уходить к «частникам», так как муниципальные автобусы курсировали все реже. К тому же подвижной состав «скатился» до неудобных маловместительных «ПАЗиков» с узкими дверями и высокими ступеньками. Вкупе с увеличенными интервалами и экспериментами по изменению схемы движения это действительно привело к падению пассажиропотока.

В начале текущей недели было объявлено о намерении отменить маршрут № 7, слегка изменив схему 27-го. Но жители Зубчаниновки возмущенными откликами в адрес горадминистрации сумели отстоять «семерку». Во всяком случае, пока.

«По сути, в 27-м маршруте предлагалось только изменить движение от Безымянского рынка до станции метро «Безымянка». А в Зубчаниновке все оставалось бы по-прежнему. И с отменой 7-го маршрута тем, кому надо ехать до улицы Транзитной, приходилось бы делать крюк через всю Зубчаниновку. Либо пользоваться коммерческими пригородными маршрутами по повышенному тарифу и без льгот. А основной контингент сейчас на 7-м и 27-м маршрутах — это бабушки-пенсионерки, ездящие на рынок», — пояснил ФАН Дмитрий Т., житель поселка Зубчаниновка.

В итоге мнение пассажиров было учтено, и «семерку» решили не «трогать», оставив маршрут в реестре.

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