В Самарской области догхантеры отравили домашнего питомца

Самара, 20 января. Жительница райцентра Красный Яр поделилась в соцсетях с односельчанами печальной историей. Мужчина с псом породы предположительно хаски пошел в продуктовый магазин, а назад принес уже бездыханное тело четвероногого друга.

«Он привязал собаку возле супермаркета. А когда вышел назад через 10 минут, она вырвалась и побежала, он не мог ее поймать. Собака металась в агонии, не узнавала хозяина, даже бросалась на него. Кувыркалась, валялась, а потом упала, прокричала — и все», — поделилась жуткими подробностями Елена З., жительница Красного Яра.

В обсуждениях темы вспомнили, что в тематической группе в соцсетях, посвященной новостям района, не так давно публиковалось предупреждение о том, что по улицам против бродячих собак разбросана отрава. Потому владельцев домашних животных предупреждали о том, чтобы они не брали питомцев с собой на прогулки, а держали на своих участках за забором.

Корреспонденту ФАН в пабликах, где общаются жители Красного Яра, удалось обнаружить посты и обсуждения противоположного толка. Люди жаловались на стаю бродячих собак. Агрессивные животные мешали пройти детям в школу. Вполне вероятно, именно с ними кто-то и решил расправиться наиболее доступным способом.

Красноярцы, обсуждая тему в соцсетях, в большинстве своем видят корень зла в неотработанной системе защиты населения от бродячих животных. Отстрел бесхозных собак запрещен (и справедливо), а на стерилизацию муниципальным образованиям не хватает ни финансовых, ни организационных возможностей.

Комментариев по поводу этой ситуации в администрации Красноярского района корреспонденту ФАН получить не удалось. В районном отделе МВД России проинформировали, что заявлений по поводу жестокого обращения с животными к ним не поступало.

Ранее ФАН сообщал о случае, когда бродячие собаки в Новокуйбышевске напали на беременную женщину.