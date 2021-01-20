Самарские школьники теперь могут дистанционно выписываться после болезни на занятия

Самара, 20 января. Ученикам школ в регионе теперь не обязательно лично посещать педиатра, чтобы вернуться к занятиям после болезни. Лечащий врач поликлиники может зафиксировать выздоровление по телефону или мессенджеру и передать справку школьному медработнику.

Идею дистанционного взаимодействия школьников и их родителей с поликлиниками предложил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сразу после зимних школьных каникул. Поводом послужило возмущение граждан новыми санитарными нормами, которые предписывают приносить медицинскую справку в школу даже после одного дня отсутствия ученика на уроках. Родители переживали, что в нынешних условиях пандемии лишний визит в поликлинику увеличивает риски заражения вирусными инфекциями.

В результате по поручению главы региона была разработана схема, минимизирующая контакты здоровых детей с лечебными учреждениями без необходимости. Первичный прием в случае заболевания, конечно, необходим. Причем в этом случае чаще всего врач приходит к больному на дом. А вот зафиксировать выздоровление педиатр может и дистанционно — например, через видеозвонок по любому из мессенджеров, которые сейчас есть на телефонах практически у каждого.

Правда, как выяснилось, новые инструкции приняты к исполнению не во всех консультативных учреждениях региона.

«Нам не поступало никаких распоряжений», — ответила на вопрос корреспондента ФАН о нововведениях со справками Ольга Вершина, заместитель главврача по детству самарской городской поликлиники №3, обслуживающей жителей исторического центра города.

А вот в «спальных» кварталах областного центра прогрессивные технологии уже взяли на вооружение. Подробно о новых механизмах взаимодействия поликлиник и школ рассказала корреспонденту ФАН Светлана Пыркова, работающая заместителем главного врача по детству в поликлинике №15, расположенной в Промышленном районе Самары.

Она подчеркнула, что дистанционное общение с врачом предусмотрено не во всех случаях. Один из них — если ребенок находился в контактной группе по COVID-19.

«Есть дети, которых по закону отправляют на карантин, если они контактировали с заболевшими коронавирусом. В случаях, когда никаких признаков заражения за две недели не обнаружено, педиатр может связаться с семьей с помощью телекоммуникационных средств и выписать ребенка в школу», — пояснила сотрудница медучреждения.

Другая ситуация, предусматривающая получение справки без визита к врачу, — это выздоровление ребенка после легкого простудного заболевания.

«Конечно, когда есть симптомы заражения ОРЗ или ОРВИ, — обязательно нужно прийти в поликлинику либо вызвать врача на дом. В дальнейшем такие дети находятся под наблюдением педиатра, и если он при личном контакте уже обнаружил положительную динамику выздоровления, подтвердить выписку в школу можно уже и при дистанционном контакте», — описала механизм получения справки Светлана Пыркова.

Разумеется, чтобы такой контакт стал возможен технически, родители ребенка и лечащий врач должны обменяться номерами телефонов, а затем созвониться — лучше через мессенджеры, позволяющие включить режим видеосвязи. Дальше пока веяния технического прогресса действовать перестают. Педиатр по старинке выписывает бумажную справку и кладет ее в специальную ячейку.

Медработники, закрепленные за образовательными учреждениями (медсестры, фельдшеры), приходят в поликлинику, забирают справки и несут их в школы. По словам Светланы Пырковой, распространенная некоторыми СМИ информация о том, что роль «курьеров» будут выполнять сами педиатры из поликлиники, неверна.

Зам. главврача медучреждения считает, что технически организовать оформление и получение электронных справок несложно. Вопрос — в отсутствии формы документа.

«У многих уже есть личные кабинеты в интернете, куда поликлиника выкладывает, например, результаты анализов. Не вижу технических проблем в том, чтобы выкладывать там же справки о состоянии здоровья. Только должна быть утвержденная законодательно форма такой справки, а ее, к сожалению, пока нет», — объяснила Светлана Пыркова.

Судя по тому, что задача внедрения электронных справок была поставлена на уровне руководства области, вполне вероятно, что необходимые нормативные акты и приложения к ним появятся в ближайшее время.