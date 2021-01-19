Самарский губернатор и депутат Госдумы раскритиковали проект платных парковок

Самара, 19 января. Губернатор Дмитрий Азаров отреагировал на акции протеста против введения в столице региона платных парковок. На улицах города появлялись люди с одиночными пикетами и подписными листами.

Ранее ФАН сообщал о том, что глава Самары Елена Лапушкина незадолго до Нового года подписала постановление, утверждающее тарифы на платные парковочные места в Самаре. Горожан удивило, что деньги за парковку намерены собирать не только на узких улочках исторического центра, но и на широких дорогах периферии. Правда, для реализации этого постановления еще предстояло найти инвестора.

Глава региона Дмитрий Азаров заявил, что прежде чем вводить платные парковки, необходимо разработать в деталях и утвердить транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации. Соответствующее поручение он дал министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину. Доработка концепции должна происходить при участии администраций Самары и Тольятти.

«Прежде всего, нужно все подготовить, а не будоражить людей. До принятия необходимых решений и мер по развитию транспортной инфраструктуры, общественных перевозок, территорий комплексного жилищного строительства, считаю, говорить о введении платных парковок в Самаре преждевременно», — высказался губернатор.

По его словам, в городе должны быть парковки, альтернативные платным. При строительстве как жилых домов, так и объектов соцкультбыта необходимо обустраивать новые парковочные места. А самое главное, считает губернатор, нужно развивать общественные перевозки, чтобы стимулировать людей пересаживаться из личных автомобилей в трамваи, троллейбусы, автобусы, метро, электропоезда, на речной транспорт.

«Это все сделано?» — обратился Дмитрий Азаров к главе Самары Елене Лапушкиной с риторическим вопросом.

На это градоначальница ответила, что введение платных парковок пока рассматривается лишь в качестве перспективы, причем более отдаленной, чем начавшийся 2021 год.

Ранее против сбора платы за парковку вдоль дорог выступил депутат Госдумы от самарского региона Александр Хинштейн.