Самарцы окунались в прорубь в настоящие крещенские морозы

Самара, 19 января. В этом году впервые за последние годы было разрешено устроить купание в открытых водоемах в крещенскую ночь. Толщина льда позволяла обустройство купелей на льду реки Волги. По линии Роспотребнадзора возражений тоже не последовало. Губернатор Дмитрий Азаров идею поддержал.

Сам глава региона в своем Instagram-аккаунте в праздничную ночь опубликовал фото одного из православных храмов, в котором находился в тот момент. Окунался ли губернатор в прорубь — документальных свидетельств обнаружить не удалось.

Массовое же купание в Самаре было организовано по традиции на волжском льду под Полевым спуском. В нынешнем году к обустройству купели различные службы подошли особенно тщательно.

Почти двое суток дежурство возле проруби несли подразделения МЧС, полиции, спасатели, медицинские бригады (включая реанимобиль).

Во избежание переохлаждения было установлено множество палаток-раздевалок (две из них — с тепловыми пушками), а также точка с горячим чаем.

Меры были явно не излишни. В этом году в Самарскую область крещенские морозы пришли точно по календарю. Ночью температура воздуха, по сведениям синоптиков, опускалась до минус 27 градусов.

Корреспондент ФАН пообщался с представителями всех экстренных служб. Все рассказали примерно одно и то же: купание происходило без происшествий, за помощью никто не обращался, порядка не нарушал. Все прошло спокойно и организованно.

Окунаться люди начали уже днем 18 января. В восемь вечера купель освятили священнослужители. Территорию посетили лично глава Самары Елена Лапушкина, начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, руководитель областной поисково-спасательной службы Олег Моцарь.

Основной приток верующих наблюдался, конечно же, с полуночи до четырех утра. Днем окунались в основном сторонники здорового образа жизни, которые закаляются и посещают прорубь регулярно.

«Я приходила сюда и ночью, и сейчас, после обеда, не отказала себе в удовольствии еще раз окунуться в морозец в волжскую воду. Приятно, что есть возможность спокойно переодеться и согреться после купания», — рассказала ФАН Ольга Б., занимающаяся закаливанием и зимним купанием уже 8 лет.

Аналогичным образом по всей Самарской области было оборудовано 70 купелей в открытых водоемах. Готовность каждой из них проверяли лично представители районных администраций. Дежурство в крещенскую ночь в каждом муниципальном образовании несли спасательные службы и сотрудники госинспекции по маломерным судам.

По словам начальника регионального МЧС Олега Бойко, всего в Самарской области для исполнения мер безопасности было привлечено более 420 единиц техники и более 1100 человек личного состава.

Организованное дежурство продлится до 18 часов 19 января.