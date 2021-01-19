«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в контрольном матче

Самара, 19 января. Занимающие второе место в ФНЛ «Крылья Советов» провели первый контрольный матч на сборе в Турции. Соперником волжан был «Спартак» из Суботицы, занимающий пятое место в сербском чемпионате.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, а вот после перерыва было забито пять голов. Четыре из них забили игроки «Крыльев».

В этом матче главный тренер самарской команды Игорь Осинькин дал поиграть абсолютно всем здоровым футболистам, находящимся в его распоряжении. Принял участие в матче и Егор Голенков, который уже подписал соглашение с футбольным клубом «Ростов» из РПЛ. По сведениям ФАН, в данный момент решается вопрос, состоится ли переход уже этой зимой (тогда ростовчане должны будут заплатить «Крыльям» компенсацию) либо игрок останется в Самаре до лета и уйдет бесплатно как свободный агент.

Стоит отметить, что Голенков — уроженец Самары, но он недоволен тем, что его используют в команде родного города чаще в качестве «джокера» (то есть игрока, выходящего на замену).

«Мы трижды предлагали Егору новый контракт с очень хорошими условиями, но он принял другое решение», — рассказал генеральный директор «Крыльев» Евгений Калакуцкий.

Судя по тому, что на просмотр в команду приехал исландский атакующий полузащитник Арни, вероятно, кто-то из игроков группы атаки все-таки покинет «Крылья» в зимний период. Помимо Голенкова, это может быть и Антон Зиньковский, который был близок к переходу в один из клубов РПЛ еще осенью. Арни, кстати, уже отметился забитым мячом в вышеупомянутом контрольном матче, а также голевым пасом на Ивана Сергеева — лучшего на нынешний момент бомбардира ФНЛ.

Сергеев, как уже сообщал ФАН, с очень большой долей вероятности останется в «Крыльях» как минимум до конца сезона, несмотря на интерес к нему со стороны столичного «Локомотива».

А открыл счет голам «Крыльев» в новом календарном году опорный полузащитник Максим Витюгов. Он с лета из-за пределов штрафной отправил мяч в дальнюю «девятку» ворот сербской команды.

«Такие мячи залетают очень редко. Если у меня хотя бы раз за сезон получится так забивать, буду счастлив», — адекватно оценил свой шедевр сам футболист в интервью пресс-службе «Крыльев».

Шуткой Максим Витюгов отозвался о голе своего партнера защитника Александра Солдатенкова, который в «Крыльях» уже четвертый мяч забивает, находясь спиной к воротам.

«Когда мы вместе играли в «Чертаново», он там не забил ни разу. Видимо, все приберег для «Крыльев», — посмеялся Витюгов.

Сегодня «Крылья Советов» продолжат программу спаррингов игрой с «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области, которая также выступает в первенстве ФНЛ. Руководит этой командой с недавних пор Сергей Ташуев, в свое время работавший в Самаре помощником Александра Тарханова.

