Метро в Самаре: планы далекие и близкие

Самара, 16 января. Минстрой опубликовал очередные планы развития Самарского метрополитена. Речь о второй линии, которая должна протянуться от Фрунзенского моста до Центрального автовокзала. Сроки строительства не называются.

Предполагается, что линия будет проектироваться в три приема: сначала участок от железнодорожного вокзала до нынешней станции Московская, потом перегон от Фрунзенского моста до вокзала, в третью очередь — ветка от Московской до Центрального автовокзала.

Стоимость строительства сейчас оценивается в 40 миллиардов рублей. Сроки осуществления не названы даже приблизительно.

А вот завершение работ по действующей станции Алабинская планируется на 2023 год. Сейчас поезда ездят по последнему перегону от Российской до Алабинской челночным способом. Из-за этого интервал движения составляет 10 минут и никак не может быть уменьшен. Чтобы довести его хотя бы до шести минут, нужно обустроить разворот за станцией Алабинская и задействовать оба пути на участке до Российской. На эти работы, а также открытие второго вестибюля Алабинской, и требуется более двух лет и около 800 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал о поступлении в самарское метро обновленных вагонов, капитально отремонтированных в Санкт-Петербурге.