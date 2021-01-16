В Тольятти от последствий коронавируса умер пропагандист спорта Валерий Мальков

16 января, Тольятти. Известный в Самарской области спортивный журналист, комментатор, шоумен Валерий Мальков умер в 55-летнем возрасте от пневмонии. Болезнь диагностировали в процессе излечения от коронавируса.

Валерий Мальков был главным редактором газеты «Спортивное обозрение» — по сути, последнего полноценного печатного издания о спорте в Самарской области. Вел телепрограмму «Фан-клуб», радиопередачу «На ринге». Снимал документальные фильмы о деятелях спорта.

Был организатором спортивного форума «Звезды Самарской губернии и России», международного фестиваля спортивного кино и телевидения, Тольяттинского легкоатлетического марафона. Комментировал многие спортивные соревнования и массовые мероприятия.

«Со спортом не надо дружить, спортом надо заниматься!» — эту фразу он избрал в качестве ведущего слогана своей деятельности. И занимался им сам не только в прямом смысле, но и в переносном — постоянно брался за, казалось бы, недостижимое и никому не нужное, и достигал результатов. Газета выходила, фильмы снимались, фестивали проводились. Несмотря на то, что многие посмеивались и крутили пальцем у виска.

В больницу он попал в 20-х числах декабря. Коронавирус диагностировали, но оставили больного дома, поскольку легкие были поражены только на 10 процентов. Так, по крайней мере, сказали. Ночью стало значительно хуже.

«Хичкок отдыхает!» — рассказывал потом Валерий корреспонденту ФАН, уже в новом году, после перевода из реанимации в «обычное» отделение.

Дела вроде бы шли на поправку, Валерий прямо с больничной койки, с трубками в носу начал вновь развивать бурную рабочую деятельность, просил ежедневных спортивных новостей для его страничек во всех существующих соцсетях, планировал выход газеты на 20 января. Потом вдруг сдвинул на 27-е…

«Друзья! Ситуация изменилась. Я в инфекционном отделении тольяттинского медгородка во втором боксе на третьем этаже!» — такую рассылку он сделал своим контактам 12 января.

На следующий день Валерий поделился подробностями с корреспондентом ФАН в личной переписке.

«Я в больнице. Голоса нет. Сейчас мной плотно занимаются новые врачи. Сегодня поставили дренаж на левое легкое. Корону загасили, но появился новый диагноз — бактериальная деструктивная пневмония! Сижу в палате», — и три улыбающихся смайлика.

На вопрос о прогнозах по поводу пребывания в больнице ответил: «Думаю, неделя — десять дней». А ближайшей же ночью запостил в соцсетях картинку с текстом:

«Пусть ваша ВЕРА будет сильнее ваших СТРАХОВ».

14 января опять просил новостей, постил их, а ближе к полуночи опубликовал еще одну фразу:

«Борьба — обязательное условие победы».

15 января Валерия Малькова не стало. Соболезнования выразили министерство спорта Самарской области, хоккейная и гандбольная «Лада», областная федерация баскетбола, огромное множество людей, знавших его лично, читавших, смотревших и слушавших его проекты. Он был общественным деятелем, пусть и в своей нише, и его смерть — утрата не только личная для его родных и близких. Многого из того, что делал он, просто не будет больше вообще.