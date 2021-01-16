Медведя Умку из самарского зоопарка поздравили с 23-летием

Самара, 16 января. В областном зоопарке отметили день рождения бурого медведя Умки. Его поздравили с 23-летием и сотрудники зоопарка, и посетители.

По случаю праздника косолапому обитателю зоопарка были вручены два торта. Медведь, до этого дремавший в углу вольера, оживился и «смел» угощение за пару минут. На этом угощения не закончились. Посетители — мама с ребенком — в качестве подарка принесли Умке пакет яблок, которые тут же были высыпаны в вольер имениннику.

Как рассказал ФАН Вячеслав Королев, зоолог отдела млекопитающих Самарского зоопарка, Умка еще медвежонком оказался в передвижном цирке в 1998 году. Циркачи предложили зоопарку обменять его на обезьянку. Так Умка поселился в Самаре.

Сначала условия его проживания были стесненными — небольшая клетка. Купать его приходилось из шланга. По мере расширения территории Самарского зоопарка стало возможным оборудовать для Умки «трехкомнатный» вольер с бассейном.

В отличие от своих собратьев, живущих в дикой природе, медведи, обитающие в зоопарках, в зимнюю спячку, как правило, не впадают, поскольку их ежедневно кормят. Умка — не исключение, он ни разу за 23 года жизни не залегал «на боковую» на всю зиму. Хотя на прошлый день рождения на вручение торта «растолкать» его так и не удалось.

«Конечно, зимой он все равно более вялый, чем летом. Но отсутствие спячки никак не сказывается на его психике. Возможно, были бы какие-то проблемы, если б в неволю попал зверь, проживший несколько лет в дикой природе. Но поскольку Умка живет в искусственной среде практически с рождения, проблем никаких с этим нет», — рассказывает Вячеслав Королев.

Отцом Умке стать пока не довелось. Виной всему, как водится, «квартирный вопрос». Пока в Самарском зоопарке нет помещений, где можно было бы производить на свет медвежье потомство.

«Привезти медведицу было бы несложно. И эти животные хорошо размножаются в неволе, как показывает опыт других зоопарков и цирков. Но пока ждем вариантов по расширению территории. Надеемся, что это случится при жизни Умки. В неволе бурые медведи живут до полувека, так что лет 20 у нас точно еще есть», — улыбается специалист.

По его словам, вероятность переезда зоопарка на новое место жительства — отнюдь не гипотетическая. Рассматривался вариант с освоением территории в Южном городе (микрорайон новостроек в Самарской области, вплотную примыкающий к городской черте). Соответствующий проект в региональный Минкульт отправляли, «нет» никто не говорит, но сначала реализацию планов затормозило проведение в Самаре чемпионата мира по футболу, теперь — пандемия коронавируса.

Оптимизма, однако, сотрудники зоопарка не теряют.

«Можем только поблагодарить областное руководство за то, что в сложные времена нас не бросают. Несмотря на то, что на четыре месяца из-за карантина мы закрывались для посетителей, это практически не сказалось на финансировании. У нас чуть-чуть уменьшились зарплаты, но животные никакой нужды не испытывают. Питаются, как и прежде, только качественными продуктами. В частности, хищникам мы покупаем говядину первой категории. Кур берем тех же самых, что продаются в магазинах», — раскрывает «кулинарные секреты» Вячеслав Королев.

Кстати, 16 января — еще одна важная дата в жизни Самарского зоопарка. В этот день в 1992 году он из кооперативного предприятия перешел в статус бюджетного учреждения.

По словам зоолога, в нынешних условиях животные отнюдь не мучаются. Тех, кого можно выводить из клеток, — оленей, лошадей, верблюдов, ручных волков, — периодически выгуливают на «заднем дворе».

И все же увеличение площадей назрело. Это позволило бы улучшить условия содержания питомцев до европейских стандартов, а также расширить возможности экспозиции, приобрести животных, которых сейчас в Самаре нет, — слонов, жирафов, носорогов и т. п. Что, в свою очередь, поможет привлечь больше посетителей.

Пока же руководство зоопарка старается поддерживать интерес самарцев в том числе за счет интерактивных акций. Из-за известных ограничений пока нельзя гладить животных или кататься на пони. Зато еженедельно проводятся показательные кормления змей и черепах. 15 января по призыву администрации зоопарка, опубликованному на сайте и в соцсетях, животным принесли очередную порцию резиновых и пластмассовых игрушек.

Подобные акции проводятся уже много лет, но понятно, что у зверей игрушки долго не задерживаются в «рабочем» состоянии, так что они требуются еще и еще. Особенной популярностью игрушки пользуются у обезьян.

Ранее звучали варианты строительства нового зоопарка возле «Самара Арены», но в обнародованной концепции развития этой территории значатся другие объекты.