Стала известна дальнейшая судьба самарских «Крыльев Советов»

Самара, 16 января. Футбольный клуб «Крылья Советов» в ближайшие годы не планируется передавать в частные руки. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на XII Гайдаровском форуме в Москве.

По его словам в данный момент речь идет не о возможной приватизации и не о приходе инвестора, а о поиске партнеров. Одним из них уже стал банк «Солидарность». Как уже сообщал ФАН, глава Совета директоров банка Сергей Аракелов, прежде занимавший должность зам. главы ФНС России, теперь возглавил и Совет директоров «Крыльев Советов».

Параллельно почти вдвое уменьшено финансирование клуба из бюджета региона. В 2021 году на нужды «Крыльев Советов» область выделила 600 миллионов рублей.

«Клубу пора жить в рамках утвержденного бюджета», — заявил Дмитрий Азаров.

По его словам, в «Крыльях» должна поменяться система управления. Клуб должен зарабатывать деньги на существование и развитие не только свое, но и футбола в регионе в целом.

«Мы должны с этой неразберихой, которая там была больше 10 лет, разобраться, выстроить четкое бизнес-управление. Создание эффективной модели управления клубом, визуализация его будущего привлечет дополнительных партнеров», — уверен губернатор.

Тем временем, как узнал ФАН от пресс-службы «Крыльев Советов», завершен первый этап проекта «Твои «Крылья», в рамках которого к принятию некоторых решений в клубе привлекают болельщиков.

В частности, владельцы сезонных абонементов на домашние матчи команды проголосовали за комплект игровой формы, в которой «Крылья» будут выступать в сезоне 2021/2022. Среди четырех вариантов победил комплект, в который входят темно-синие и белые футболки с оригинальной «берестяной» текстурой.