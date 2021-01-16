Реновация по-самарски: высотки без парковок вместо двухэтажек

Самара, 16 января. Новые правила застройки и землепользования предполагают в том числе снос нескольких кварталов в разных районах города, застроенных сейчас старыми двухэтажными домами. Застройщиков планируют стимулировать послаблениями по части некоторых обязательств.

Речь идет о насыпных двухэтажках, построенных в 40-50-х годах прошлого столетия и находящихся большей частью в аварийном состоянии. Таких кварталов осталось несколько в разных районах Самары — как в географическом центре города (район улиц Авроры — Булкина — Печерской), так и по окраинам (улицы Белорусская в Куйбышевском районе, Вольская в Промышленном, Черемшанская — Ташкентский переулок в Кировском).

На данный момент, по всей вероятности, застройщики этих территорий еще не определены. Тем, кто решится на освоение территорий, разрешат строить на 30% больше этажей и на 30% меньше парковочных мест по сравнению с действующими нормами.

«Мы устанавливаем эти облегченные параметры в качестве «экономического пряника», благодаря чему надеемся быстрее привлечь инвесторов на депрессивные территории», — прокомментировал нововведение Сергей Шанов, руководитель департамента градостроительства г. Самары.

Взамен строители обязаны будут предоставить квартиры тем, кто сейчас проживает в двухэтажках.

«Я живу на втором этаже старого дома. Прошлой зимой у нас под тяжестью снега провалился кусок крыши, и все полилось к нам. От глобального потопа спасли натяжные потолки, провисшие, но не прорвавшиеся. Чинили крышу за свой счет, своими силами, подручными средствами. Кому предъявить претензии — так и осталось непонятным. В результате каких-то манипуляций непонятные люди в свое время вывели наш дом из-под управляющей компании в непосредственное управление и исчезли. Не исключаю, что таким образом УК просто ловко избавилась от проблемного объекта. А скоро и она сама прекратила существование. Потому мы, конечно, будем очень рады, если при нашей жизни эти дома снесут, а нам предоставят новое жилье. Жаль тихого дворика, не хотелось бы уезжать из этого района, но ждать, пока дом окончательно обрушится, хочется еще меньше», — рассказала ФАН пенсионерка Ирина Б., жительница одного из домов по улице Ивана Булкина.

Однако преференции, предоставляемые застройщикам, у горожан вызывают удивление.

«Новые дома вместо ветхих лачужек — конечно, хорошо. Но уменьшить обязательное количество парковочных мест — по-моему, за гранью добра и зла. Проблема города не столько в пробках на дорогах, сколько в невозможности запарковать машину на ночь. Отсюда и захват автомобилистами газонов, а как следствие — грязь, разносимая по улицам, которая летом превращается в пыль и провоцирует легочные заболевания. Одни проблемы тянут за собой другие. Мне кажется, можно придумать для застройщиков другие стимулы», — возмущается в беседе с корреспондентом ФАН Александр Б., житель Советского района.

Ранее ФАН писал о введении в Самаре платных парковок. Тарифы уже установлены, а инвесторы и исполнители пока не найдены.