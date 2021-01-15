В Самарской области продлили режим самоизоляции

Самара, 15 января. Губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о продлении ограничительных мер в регионе. Все действующие нормы остаются в силе до 31 января.

Прежнее постановление действовало до 17 января. Оно предписывало, в первую очередь, режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет.

В качестве исключений прописаны такие случаи, как обращение за медицинской и прочей экстренной помощью, походы в магазин за товарами первой необходимости, выгул домашних животных, вынос мусора, а также прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

«В принципе, как «прогулки на свежем воздухе» можно квалифицировать любой выход из дома. Так что, формальные основания для штрафа за нарушение самоизоляции подобрать довольно сложно. Но, насколько я понимаю, такой задачи органы власти и не ставят. Цель постановления — забота о здоровье старшего поколения, и его смысл, насколько мне видится, — просто информирование о том, что расслабляться рано. А так пожилые люди, как видно из практики, наиболее дисциплинированно, по сравнению с другими возрастными группами, соблюдают и масочный режим, и прочие ограничительные меры», — прокомментировал для ФАН новость Дмитрий Б., юрист одной из самарских организаций.

Лицам старше 65 лет также запрещено пока посещать спортивные и культурные учреждения, находящиеся в закрытых помещениях (в том числе бассейны, фитнес-центры, театры, кинозалы и т. п.).

Работодатели обязаны перевести людей пенсионного возраста на удаленную работу, но и здесь есть лазейка. Пребывание на рабочем месте разрешено, если в том есть острая производственная необходимость. А критерии этой самой необходимости нигде не сформулированы. Так что, в любом случае необходимо руководствоваться здравым смыслом.

Заполняемость культурно-досуговых и спортивных учреждений, согласно продленному постановлению, должна оставаться на уровне не выше 50 %. В фудкортах торговых центров организовано бесконтактное обслуживание с соблюдением социальной дистанции.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Самарской области разрешили крещенские купания.