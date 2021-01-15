Жителям Самары объяснили огромные счета за теплоснабжение в январе

Самара, 15 января. Многие горожане в шоке после прочтения квитанций за тепло, полученных в этом месяце. Оказывается, в них включили суммы за установку общедомовых приборов учета. Как выясняется, все по закону.

Конкретно речь о ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...», принятом еще в 2009 году. Согласно этому закону, в каждом многоквартирном доме должен стоять общедомовой прибор учета, и его установка должна проводиться за счет жильцов.

Заниматься этой процедурой должны были управляющие компании, а если они этого до сих пор не сделали, то право на установку счетчиков переходит к ресурсоснабжающей организации. В Самарской области это местный филиал компании «ЭнергосбыТ Плюс», которая за прошедший год установила свои приборы учета более чем в 500 домах в Самаре, Сызрани и Тольятти, а теперь, соответственно, выставила счета.

«У нас дом-«малосемейка», то есть, один большой подъезд, в котором 143 квартиры. Это оказалось плюсом при оплате общедомового счетчика — на каждую квартиру вышло по три с небольшим тысячи рублей. Сколько «выкатили» тем, у кого в подъезде, например, по 16–20 квартир, — страшно даже представить. Главное, что это произошло абсолютно без предупреждения, причем, в тот период, когда у людей традиционно денег меньше обычного после новогодних праздников», — возмущается в беседе с корреспондентом ФАН Наталья Т., жительница дома по проспекту Металлургов в Самаре.

Горожан успокаивают: если кому-то не по карману оплатить свой взнос единовременно, можно оформить рассрочку на срок до 5 лет. Таким образом, каждый месяц нужно будет вносить 1/60 долю от платежа. Правда, плюс еще проценты за рассрочку.

«Начисления не должны превышать ставку рефинансирования Центробанка России. Сейчас она составляет 4,25% годовых. В итоге за 5 лет — 21,25%», — привел расчеты Виктор Часовских, возглавляющий общественную организацию «ЖКХ-контроль».

Но вопросы горожан вызывает не только сам факт «молчаливой» установки приборов учета, но и их стоимость, которая также ни с кем не согласовывалась. По разным данным, новые счетчики обошлись каждому дому в суммы, измеряемые сотнями тысяч рублей, причем «разлет» в ценах довольно существенный и ничем не объяснимый. Это, оказывается, тоже в рамках закона.

«Условия и стоимость работ с собственниками могли не согласовывать. Если жильцы не согласны с выставленным счетом, то они должны обратиться к компании, которая устанавливала оборудование. Также горожане могут обжаловать выставленные счета», — пояснили в Госжилинспекции Самарской области.

Волна возмущения жителей достигла управленческих «верхов». Губернатор Дмитрий Азаров поручил разобраться в ситуации председателю областного правительства Виктору Кудряшову. Чиновник в своих пояснениях сделал акцент на том, что общедомовые приборы учета тепла — это благо, которое в конечном счете позволит жителям сэкономить на оплате отопления. Ведь начисления будут идти только за фактическое потребление тепла во время отопительного сезона.

По словам председателя регионального правительства, проблема заключается не в самом факте установки счетчиков, а в том, что население предварительно не было проинформировано должным образом.

«Ресурсоснабжающая компания предприняла недостаточно усилий, чтобы людям все объяснить, и сделала, как удобно ей, не проинформировала жителей о своих действиях заранее, что, конечно же, недопустимо», — раскритиковал Виктор Кудряшов действия компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Поскольку процесс установки общедомовых приборов учета продолжится в Самарской области и в 2021 году, перед региональным министерством энергетики и ЖКХ поставлена задача провести «воспитательную работу» с ресурсоснабжающими организациями. Которые должны объяснить гражданам и законную необходимость установки счетчиков, и выгоды для жителей от этой установки, и все возможные способы оплаты.

Кстати, как выяснил ФАН, вне зависимости от наличия или отсутствия общедомовых счетчиков, суммы в квитанциях можно пересчитать, если они кажутся вам завышенными.

«Я с удивлением узнала, что плачу за тепло почти на 700 рублей в месяц больше, чем соседка сверху. Пришла в клиентский отдел, принесла все документы на квартиру, данные о поверке индивидуальных счетчиков. Мне сделали перерасчет, причем за весь период с начала отопительного сезона. Теперь в январе у меня вообще «нулевой» счет, в феврале тоже заплачу значительно меньше», — поделилась с ФАН «лайфхаком» Раиса Е., жительница дома по улице Енисейской в Самаре.

Ранее в Самаре городские власти раскритиковали управляющие компании за «расслабленность» во время «аномального» снегопада.