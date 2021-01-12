Самарцы просят не высаживать пассажиров без масок из транспорта в мороз

Самара, 12 января. Житель города написал в твиттер вице-мэру Владимиру Василенко с просьбой не высаживать в морозы из транспорта пассажиров без масок. Дептранс не дал однозначного ответа.

«По данным МЧС, с 12 до 15 января ожидаются заморозки до минус 27 градусов. В связи с этим прошу вас дать указания Дептрансу прекратить высаживать пассажиров без СИЗ из общественного транспорта. Пандемия одно, но людьми важнее оставаться», — такое сообщение житель Самары Алексей Морозов, член Общероссийского народного фронта, отправил в Twitter-аккаунт зам. главы города Владимира Василенко.

Вице-мэр переадресовал просьбу Департаменту транспорта.

«Постановление губернатора никто не отменял, оно направлено на сохранение жизни и здоровья людей. В то же время, в случае возникновения форс-мажорных ситуаций будем искать пути решения», — уклончиво ответили чиновники.

Ранее ФАН сообщал о борьбе с нарушителями масочного режима в Самаре, которая продолжилась и после новогодних праздников.

