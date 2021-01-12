В Самаре хотят построить трамвайную линию на необжитой территории

Самара, 12 января. Продление трамвайной линии от Московского шоссе до улицы Демократической мимо «Самара Арены» — один из проектов, презентованных региональным Минстроем. Пока эта территория не пользуется спросом.

Стадион «Самара Арена» был построен на месте федерального радиоцентра в стороне от основных жилых массивов и транспортных потоков. Эта территория и по сей день остается неосвоенной и востребованной только в дни футбольных матчей «Крыльев Советов». Впрочем, болельщики тоже недовольны транспортной доступностью стадиона. Ведь от трамвайного кольца до входов на арену идти более километра, и далеко не всегда в прогулочную погоду.

Здесь же построили Агропарк, который, по сути, является абсолютным аналогом продуктовых рынков, имеющихся в каждом районе города. Цены в Агропарке также не отличаются в лучшую сторону, потому никакого стимула двинуться сюда людским потокам не возникает.

В новогодние праздники территория возле «Самара Арены» отдана под «Олимпийскую деревню» с катками, горками и экспозицией в честь 60-летия первого полета человека в космос. Но она будет работать только до конца текущей недели. К тому же горожане имеют претензии к работе общественного транспорта и расчистке парковок — добираться сюда неудобно ни трамваем, ни своим автомобилем.

Между тем существует федеральная программа «Наследие», которая предполагает дальнейшее освоение объектов, построенных к чемпионату мира по футболу. Самарский Минстрой представил презентацию освоения территории вокруг «Самара Арены». Здесь и множество новых спортивных объектов, и жилая застройка. И продление трамвайной линии от существующего кольца до улицы Демократической.

При этом на месте и нынешнего, и будущего разворотных колец предполагается обустройство транспортно-пересадочных узлов. Вполне вероятно, что этот проект впишется в концепцию развития Самарско-Тольяттинской агломерации, о которой писал ФАН.

«Как болельщик «Крыльев Советов» я приветствую возможность доехать на трамвае максимально близко к стадиону. Особенно учитывая, что при нынешней системе «осень — весна» в футбольном чемпионате много матчей приходится на холодное время года, и идти по «последней миле» под пронизывающим ветром, в дождь или метель, крайне неприятно. Но со стратегической точки зрения новая трамвайная линия будет иметь смысл, когда здесь появятся и другие точки притяжения. Как минимум жилой район. Пока же все попытки перенаправить сюда пассажиропоток, сделать пересадочные узлы выглядят искусственными и нежизнеспособными», — считает Дмитрий П., житель Самары.

Проект развития территории вокруг «Самара Арены» должен быть утвержден Правительством Самарской области в марте 2021 года.