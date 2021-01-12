В Самаре предложили решение проблемы с медсправками для школьников

Самара, 12 января. Одной из тем, рассматривавшихся на оперштабе Самарской области, была проблема «справок для школы». Губернатор Дмитрий Азаров предложил идею дистанционного общения с поликлиниками.

Проблема возникла в связи со вступлением в силу новых санитарных требований, принятых на федеральном уровне. Они предписывают не пускать ребенка в школу без медицинской справки, даже если он пропустил всего один день. Этот пункт вызвал массовое возмущение родителей. Вопрос приобрел дополнительную актуальность в связи с возвращением учеников 6-11-х классов в Самарской области в учебные заведения после двух месяцев дистанционных занятий.

«Вот сейчас дети по два месяца сидели по домам. По логике новых требований, возвращаясь в школы, все пологовно должны были принести медсправки. Да и младшие школьники были на каникулах — где гарантия, что они не подцепили за это время заразу? Но если нормально возвращаться в школу без справок после двухнедельного и тем более двухмесячного отсутствия, — то почему требуется справка после пропуска всего одного дня? Где логика?» — вопрошает в беседе с корреспондентом ФАН Светлана Д., мать двоих школьников.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, выступая на оперштабе, поручил компетентным ведомствам тщательно разобраться с этим вопросом.

«С одной стороны, если ребенок пропустил один день в школе по семейным обстоятельствам – справка не требуется, но если его не было два дня — может быть, это уже заболевание. Тревог здесь много, в первую очередь за здоровье детей. С другой стороны, абсолютно правильно, что если ребенок болел, то в школу он приходит только по предъявлении справки», — сказал глава региона.

В качестве одного из вариантов он предложил подумать над тем, возможно ли в каких-то случаях дистанционное получение медицинской справки, чтобы не подвергать лишний раз здоровых детей риску заражения вирусными инфекциями. Также губернатор потребовал от министров разработать четкие рекомендации для родителей.

Татьяна Каткова, и.о. заместителя главврача по детству самарской городской поликлиники № 15, сообщила ФАН, что пока никаких распоряжений от вышестоящих или надзорных организаций в их учреждение не поступало.

«Я согласна с губернатором, что четкие инструкции необходимы. Наверное, Роспотребнадзор должен однозначно сформулировать, в каких случаях необходима справка от врача. Конечно, если ребенок пропускает один день по причине общего плохого самочувствия — например, голова заболела, — необходимости идти в поликлинику именно по медицинским показаниям чаще всего нет. Вообще, когда мы были школьниками, не было в принципе такого понятия — «пропуск одного дня». Ты либо болел и обращался к врачу, либо шел в школу. Но раз теперь подобное практикуется, должен быть четкий алгоритм и для родителей, и для учебных заведений, и для поликлиник. Хотя, мне кажется, дети за время «дистанционки» настолько соскучились по школе, что просто так «отлынивать» не будут», — делится своим мнением специалист.

Что касается идеи организовать дистанционный контакт с поликлиниками, то, полагает Татьяна Каткова, пока не очень понятно, как это можно реализовать на практике.

«Первый вопрос: с кем должна связываться поликлиника — со школой или с учеником и его родителями? Второй: как это должно происходить технически? Для этого в каждом кабинете, видимо, должен быть компьютер с устройствами для дистанционного общения. В нашей поликлинике, допустим, есть айпи-телефония. Но далеко не все медицинские заведения оснащены подобным образом. Ну и главное: разве можно поставить диагноз или зафиксировать, что ребенок здоров, без прямого контакта между врачом и пациентом, просто по телефону или видео?», — удивляется медицинский работник.

По словам и.о. руководителя детской поликлиники, опасность заразиться от других детей во время визита к врачу за справкой сейчас сведена к минимуму, так как потоки «больных» и «здоровых» разводят еще на входе в учреждение.

«У нас проводится обязательная термометрия, и если температура повышенная или есть другие симптомы заболеваний, то ребенок отправляется к врачу через специальный бокс. Остальные в общем порядке идут в регистратуру и к участковому педиатру или специалисту», — пояснила Татьяна Каткова.

Кроме того, уверяет она, если ребенок оказывается в контактном списке по COVID-19 (то есть заболел кто-то из родственников), он обязан находиться дома в течение 14 дней на карантине, и сведения об этом подаются в образовательное учреждение.