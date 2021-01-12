В Самарской области разрешили крещенские купания

Самара, 12 января. Крещенские купания в ночь на 19 января 2021 года в регионе разрешены. МЧС не против, губернатор Дмитрий Азаров тоже.

Вопрос о проведении традиционного обряда крещенских купаний поднимался на очередном заседании оперштаба Самарской области. В конце декабря, когда этот вопрос затрагивался не предметно, а попутно с обсуждением эпидемиологической ситуации, звучала мысль о том, что от купаний, возможно, придется отказаться.

В январе информация из оперштаба приходит чаще в позитивном ключе. В частности, учеников 6-11 классов в регионе вернули за школьные парты. Не намерены власти ставить ограничения и на крещенские купания. Как минимум, нет противопоказаний со стороны МЧС.

«Минимальная толщина льда, которая позволяет обустраивать проруби без риска для жизни, — 34 см. Именно таков размер ледового покрова сейчас на Волге у Тольятти. Возле Самаре — на 2 см больше, у Сызрани толщина льда — 45 см», — сообщили в ведомстве.

С точки зрения погодных условий нет никаких предпосылок к ухудшению ситуации. Напротив, в Самарскую область пришли сильные морозы.

Местный Роспотребнадзор свое видение ситуации пока не озвучивал. Для ее уточнения ФАН направил официальный запрос в региональное управление ведомства.

Вероятно, сыграет важную роль в окончательном решении позиция губернатора Самарской области. А Дмитрий Азаров — за проведение крещенских купаний. При условии соблюдения всех необходимых мер безопасности.

«Места должны быть четко определены и подготовлены. Как показывает практика, при должной организации процесса вероятность нештатных ситуаций сведена к минимуму», — высказался глава региона.

Медики, однако, напоминают, что далеко не всем категориям населения стоит окунаться в ледяную воду.

«Мы понимаем, что эта ночь для верующих людей — особенная. Однако если у вас нет практики регулярного закаливания и есть проблемы в организме, — не стоит перекладывать ответственность за свою жизнь и здоровье на кого бы то ни было. Точно не нужно рисковать тем, у кого не в порядке сердечно-сосудистая система, есть лишний вес, заболевания по «женской» и «мужской» части. Также нежелательно окунаться в иордань людям с кожными заболеваниями и психическими недугами. И, разумеется, ни в коем случае нельзя пытаться «вышибить клин клином», если вы простужены и имеете проблемы с органами дыхания. Особенно по нынешним временам», — уточнил специалист по лечебной физкультуре одного из медицинских заведений Самары.

По мнению эксперта, ныряние в прорубь для этих категорий населения, а также для детей и пожилых людей, можно заменить контрастным душем и обтиранием у себя дома, в теплом помещении.