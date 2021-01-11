ФАН узнал, что будет с самарскими кондукторами после установки валидаторов в трамваях

Самара, 11 января. С первого рабочего дня нового года составы двух трамвайных маршрутов оснастили валидаторами для оплаты проезда. ФАН выяснил, как нововведение изменило работу кондукторов.

Автоматические терминалы для бесконтактной оплаты проезда появились в Самаре в прошлом году на 5-м трамвайном маршруте. С 11 января еще на двух маршрутах - № 20 и № 22 — установили валидаторы. В общей сложности «автоматизирована» оплата проезда в 67 вагонах, для этого понадобилось 214 терминалов.

В отличие, к примеру, от валидаторов, установленных в общественном транспорте Москвы или Санкт-Петербурга, самарские устройства не только списывают средства с транспортной или банковской карты, но и выдают бумажные чеки.

В планах самарских транспортников — оснастить в 2021 году валидаторами также 24-й трамвайный маршрут и 13-й троллейбусный. По информации, опубликованной на официальном сайте городской администрации, терминалы закупаются в Чехии, и предполагается, что они окупят себя в течение года. Дело в том, что кондукторы в «часы пик» попросту не успевают дойти до всех пассажиров.

«Согласно нашему анализу, в часы пик 15–20 пассажиров за рейс могут оставаться необилеченными до выхода на своей остановке», — рассказал директор Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаил Ефремов.

С помощью валидаторов и при условии сознательности граждан эти «выпадающие» доходы и должны быть восполнены.

При этом Михаил Ефремов подчеркнул, что появление валидаторов ни в коей мере не означает стремления отказаться от кондукторов.

«Штат ни в коем случае не уменьшится, наоборот, мы организуем кампании по приему на работу дополнительного персонала. Но самое главное то, что при оплате проезда наличными средствами кондукторы незаменимы», — пояснил директор ТТУ.

Татьяна П., кондуктор, работающая на маршруте № 22, подтвердила корреспонденту ФАН, что в настоящее время трамвайное хозяйство Самары действительно испытывает недостаток в кадрах.

«Вот видите, я пенсионерка, а работаю одна на два вагона, туда-сюда бегаю. Не хватает кондукторов. С появлением валидаторов легче не стало. Наоборот, нагрузка увеличилась. Ведь перед рейсом мы должны их все загрузить (по три валидатора в каждом вагоне), вставить катушки с бумагой, а они тяжело вставляются. Если терминал «виснет» в дороге, мы его перегружаем. Следим в движении за оплатой проезда, объясняем, как устройствами пользоваться. После завершения смены выгружаем всю информацию, подаем сведения, сколько билетов продано, каким способом оплачено. Ну и покупку билетов с помощью «налички» никто не отменял», — пояснила сотрудница ТТУ.

Ранее ФАН сообщал о намерении изменить систему оплаты проезда в общественном транспорте Самары.