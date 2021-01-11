Самарцы сомневаются, что прошедший в воскресенье снегопад был аномальным

Самара, 11 января. В прошедшее воскресенье в регионе выпала рекордная норма осадков, которая не наблюдалась последние 58 лет. Такую информацию распространило Приволжское УГМС. ФАН попытался разобраться в правдивости этих сведений.

Согласно официальным данным от синоптиков, заполонившим все новостные ленты, в течение суток 10 января выпало рекордное количество снега. В разных точках наблюдений, расположенных по области, были перекрыты показатели, наблюдавшиеся более полувека назад.

Так, в Большой Глушице (это на юге области, недалеко от границы с Казахстаном) выпало осадков больше, чем в 1963 году, то есть 58 лет назад! В Аглосе, Новодевичьем и Авангарде перекрыты рекордные показатели 1968 года.

В областном центре синоптики зафиксировали превышение показателей 2001 года. Зато Самара — рекордсмен по абсолютным цифрам, здесь зафиксировано 20,6 мм осадков.

Однако большинство жителей региона восприняло эти цифры с возмущением. Они сразу же вспоминают январь 2008 года, когда снежная метель, длившаяся почти трое суток, устроила в Самаре и области настоящий коллапс. Тогда многие организации вынуждены были даже прекращать деятельность из-за того, что сотрудники не смогли добираться до рабочих мест. «Удаленку» в те времена осваивали только наиболее «продвинутые» работодатели и только в определенных сферах деятельности.

«По улицам день или два не ходило вообще никакого транспорта. Потом расчистили основные проезжие части и пустили по ним автобусы. Мне нужно было добираться до работы из одного конца города в другой. Обычно дорога занимала 40–50 минут. В тот день на работу я ехала три с половиной часа, а домой — четыре! Личного автотранспорта и такси на улицах практически не было — легковушки откапывались постепенно еще неделю-две», — вспоминает в беседе с корреспондентом ФАН Ольга К., работавшая секретарем в редакции одного из самарских СМИ.

Почти у каждого, кто помнит ситуацию 2008 года, есть свои забавные воспоминания о ней. И сейчас люди сходятся в недоумении — откуда взялись рекордные цифры 2021 года? Ведь ни визуально, ни по характеру последствий воскресный снегопад даже близко не напоминал то, что творилось в Самаре почти 13 лет назад.

«Это, видимо, придумали коммунальщики, чтобы оправдать плохую расчистку дорог. На дорогах, особенно на тротуарах, просто безобразие. Вчера городом вообще никто не занимался, дорожки приходилось протаптывать по колено в снегу. Собрались с детьми посетить площадь Куйбышева, вышли с санками, пришлось ехать по проезжей части, по тротуарам просто не пробраться! Дверь подъезда еле открыли наполовину, потому что дверным полотном мы сдвигали наружу снег. Дворники на работу, получается, в воскресенье просто не вышли!» — пожаловался ФАН житель Самары Алексей Д.

Мэр областной столицы Елена Лапушкина на оперативном совещании утром в понедельник присоединилась к возмущениям горожан.

«Многие управляющие компании расслабились, и к ним, безусловно, будут приняты меры. Ставлю задачу главам внутригородских районов лично контролировать выход техники и дворников, и в случае выявления нарушений реагировать немедленно», — заявила глава города.

По ее словам, в одном только Ленинском районе по результатам работы комиссии переданы в прокуратуру материалы на пять управляющих компаний. Пообщаются с надзорными органами нерадивые УК и из других районов города.

«На уборке улично-дорожной сети в минувшую ночь было задействовано 408 единиц техники, более 11 тысяч тонн снега вывезено на полигоны. От снежных масс освобождены подъездные пути ко всем социальным объектам – больницам, школам, детским садам. Очищены более 70% остановочных павильонов, эта работа будет завершена до конца дня. Весь общественный транспорт сегодня без затруднений вышел на линию», — такой отчет прозвучал на оперативном совещании.

Жители Самары, однако, в соцсетях иллюстрируют работу дорожной техники отнюдь не позитивными кадрами. Они, например, публикуют фотографии автобусных остановок на Московском шоссе (главной транспортной артерии города), где видно, как между проезжей частью и остановочной площадкой навалены горы снежных масс. То есть, спецтехника просто сдвинула снег с дороги к обочинам и остановкам. И пассажиры вынуждены пробираться к троллейбусам и автобусам, предварительно штурмуя «снежные крепости».

Что же касается рекордных показателей по числу осадков, вызвавших сомнения у горожан, то за разъяснениями на этот счет корреспондент ФАН обратился в Приволжское УГМС.

«Речь идет о процентном соотношении количества выпавших осадков к среднемесячной норме января. Для подсчетов выбран период чуть более суток, когда снег шел наиболее интенсивно. И получились во многих пунктах наблюдений действительно рекордные цифры, до 78% за сутки от среднемесячных показателей января», — сообщила ФАН начальник Гидрометцентра Людмила Анурова.

Снегопад в двадцатых числах января 2008 года длился почти трое суток, то есть статистика по нему рассчитывалась, вероятнее всего, за другой временной период. Потому данные того события и не попали в сравнительный список с нынешними погодными условиями.

Ранее ФАН рассказывал о борьбе самарских коммунальщиков с аномальным снегопадом перед новогодними праздниками.

По прогнозам синоптиков, уже начавшим сбываться, снежную, но теплую погоду в самарском регионе теперь сменит период сильных морозов. Температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов.