Трассу Самара — Тольятти могут сделать освещенной

Самара, 8 января. На автотрассе между Самарой и Тольятти будет смонтировано искусственное освещение. Произойдет это в рамках осуществления проекта развития Самарско-Тольяттинской агломерации.

Об этих планах рассказал населению региона в ТВ-эфире один из руководителей региональной инспекции управления ГИБДД Артем Кудашев.

Он пояснил, что согласно действующим нормативам, освещение на трассах обязательно в пределах населенных пунктов, а также на магистралях непрерывного движения (первая А категория).

Трасса М5 «Урал» Москва — Челябинск на территории Самарской области имеет максимальную категорию «первая В». То есть она может быть неосвещенной. Тем не менее ряд участков на ней имеет искусственное освещение. В частности, от границы города Самары до развилки на Москву и Уфу, недалеко от села Новосемейкино.

В планах развития Самарско-Тольяттинской агломерации есть и обустройство освещения на других участках трассы.

Ранее ФАН сообщал, что одним из проектов развития агломерации является установление новых тарифов на проезд в общественном транспорте.