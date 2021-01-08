После новогодних каникул все самарские школьники вернутся за парты

Самара, 8 января. В регионе отменяется дистанционное обучение. С 11 января, когда начнется третья четверть, все школьники с 1 по 11 классы вернутся в учебные заведения. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона в своем инстаграм-аккаунте выложил пост, в котором поблагодарил за труд в праздничные дни организации жизнеобеспечения, экстренные службы и в особенности медиков, борющихся за жизнь и здоровье каждого пациента.

Губернатор отметил снижение заболеваемости ОРВИ и пневмонией, а также положительную динамику с COVID-19. Снижается, по его словам, и нагрузка на коечный фонд, 34% которого остаются свободными.

«Многих интересует вопрос, как будут учиться школьники. Родителям обещал, что как только позволит ситуация, дети вернутся в школы. Приняли решение, что с 11 января ребята выходят учиться очно. Предварительно обсудили это с Роспотребнадзором и региональным минздравом», — сообщил губернатор.

В этой связи во всех учебных заведениях региона 10 января объявлено «санитарным днем». Накануне возвращения учеников за парты во всех школах Самарской области должна быть проведена тщательная санобработка.

В то же время Дмитрий Азаров пояснил, что другие ограничительные меры продолжат действовать.

«Соблюдайте требования – мойте руки, носите маски и держите соцдистанцию. Также позаботьтесь о близких, кому 65 лет и больше, и расскажите им, что сейчас жизненно необходимо соблюдать самоизоляцию. Только от внимательности каждого из нас к себе и окружающим будет зависеть, как скоро вернемся к привычной жизни», — обратился губернатор к жителям области с своей страницы в соцсети и пожелал всем здоровья.

Ранее ФАН сообщал, что инициатива вернуть детей в школы прозвучала в этом году на заседании оперштаба в Тольятти — втором по величине городе Самарской области.