Болельщикам «Крыльев» предложили выбрать дизайн формы и стратегию клуба на 5 лет

Самара, 8 января. Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о старте проекта «Твои «Крылья». Владельцы абонементов на домашние матчи команды отныне могут повлиять на принятие некоторых решений в клубе.

В частности, уже сейчас болельщики имеют возможность определить дизайн игровой формы команд на сезон 2021/2022. На выбор предлагается четыре комплекта расцветок. В каждом из четырех наборов есть «домашняя» форма (с преобладанием синего цвета) и «выездная» (преимущественно белая), но оттенки и текстура отличаются (голубые майки, темно-синие, полосатые и т. п.).

Также болельщикам предлагается определить цели клуба на ближайшие 5 лет и выбрать опции по посещению стадиона в холодное время года. Кроме того, владельцы абонементов могут сами для себя выбрать «плюшки», то есть один из вариантов системы лояльности, разработанной в клубе.

То есть, по сути, те, кто купил сезонный пропуск на домашние матчи, отчасти наделяются функциями акционеров клуба, поскольку их мнение учитывается при принятии решений руководством.

В голосовании по перечисленным четырем вопросам участвуют те, кто приобретал абонементы на первую часть текущего сезона. Им разосланы приглашения по sms. Можно зарегистрироваться для участия в опросах и самостоятельно, пройдя по ссылке и введя номер телефона, указанный при приобретении абонемента. Нынешнее голосование уже открыто и продлится до 15 января. Затем стартует продажа абонементов на весеннюю часть сезона, и именно их владельцы получат право участия в следующих опросах.

«Я уже более 20 лет не пропускаю практически ни одного домашнего матча «Крыльев». И, думаю, заслужил, чтобы мое мнение учитывалось при принятии каких-то решений. Понятно, что это не будет финансовая стратегия клуба или трансферные вопросы, для этого есть специалисты, и тут мнение неквалифицированного большинства только вредит, это было бы дешевым популизмом. Но какие преференции выдать владельцам абонементов — у кого спросить, как не у самих болельщиков? Это, мне кажется, логично. Как и выбор игровой формы. Футболисты же играют для нас, и именно нашему глазу должно быть приятно то зрелище, которое мы видим на поле, в том числе и цветовая расцветка. Я уже проголосовал за понравившийся мне комплект с темно-синими домашними футболками. В целом идею поддерживаю, если она будет правильно реализована и если наше мнение действительно будет что-то значить», — поделился с ФАН своими мыслями Алексей К., болельщик «Крыльев Советов», по профессии правовой консультант.

Ранее ФАН сообщал о том, какие изменения могут произойти в самарской команде уже этой зимой.