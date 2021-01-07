В Самарской области ждут партию новой вакцины от COVID-19

Самара, 7 января. В регионе к концу недели ожидается прибытие новой партии вакцины от коронавируса. Она предназначается для тех, кто работает в лабораториях и очагах заболеваний.

По информации, прозвучавшей на оперштабе Самарской области, это будет другая разновидность вакцины. Первая партия состояла из препаратов «Спутник-V» (другое название — «ГамКовидВак»). Ее действие уже опробовали на себе до Нового года почти четыре тысячи жителей губернии.

Тем, кто будет прививаться в наступившем году, достанется вакцина под названием «ЭпиВакКорона», ее доставят из Новосибирска. Схема ее применения такая же, как и у «Спутника-V», — две прививки, между ними пауза в 21 день.

«Планируем привить около 350 сотрудников управления Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, а также медицинских работников первичного звена, которые сталкиваются с вирусом в своей практике», — рассказала СМИ Светлана Архипова, руководящая региональным Роспотребнадзором.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области хотят закупить дополнительные вакцины от гриппа.