Лучший бомбардир ФНЛ не уйдет из Самары в премьер-лигу

Самара, 7 января. Футболисты самарских «Крыльев Советов» вышли из зимнего отпуска. Они сдают тесты на COVID-19, а 9 января вылетят в Турцию на сборы.

Список футболистов, которые отправляются в теплые края, будет опубликован в день вылета. Впрочем, как сообщили ФАН в пресс-службе ПФК «Крылья Советов», сенсаций в этом перечне не ожидается.

«Иракский легионер Сафа Хади и молдаванин Раду Гынсарь продолжают реабилитацию после перенесенных операций, потому не полетят с командой. В остальном будет прошлогодний состав и ряд молодых футболистов», — рассказали ФАН в клубе.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин пояснил, что определенность в трансферных вопросах может наступить после того, как в новом составе соберется Совет директоров клуба.

ФАН рассказывал, что перед Новым годом Совет директоров «Крыльев Советов» вместо вице-губернатора Александра Фетисова возглавил банкир, бывший заместитель главы ФНС России Сергей Аракелов. Кроме того, состав руководящего органа обновился почти наполовину.

В компетенции Совета директоров может находиться решение вопроса о вероятной продаже одного из лидеров «Крыльев» полузащитника Антона Зиньковского. Насколько известно ФАН из неофициальных источников, против его ухода выступал самарский губернатор Дмитрий Азаров. Но Антон провел осеннюю часть сезона менее ярко, чем его начало, потому вполне вероятно, что позиция главы региона могла поменяться.

К тому же на 2021 год из бюджета Самарской области на нужды ПФК «Крылья Советов» выделено всего 600 миллионов рублей — почти вдвое меньше, чем в ушедшем году. И в случае выгодной продажи Зиньковского клуб может частично решить вопрос, чем закрывать недостающие доходы.

А вот с лучшим бомбардиром клуба Иваном Сергеевым «Крылья» точно не расстанутся как минимум до лета. В декабре 2020 года в беседе с корреспондентом ФАН главный тренер Игорь Осинькин объяснял, что в течение сезона футболист по правилам ФИФА не может быть заигран более чем за два клуба. А Сергеев начинал чемпионат в московском «Торпедо». Но выяснилось, что в этом сезоне из-за пандемии игрокам в Европе разрешено играть и за три клуба — главное, чтобы в разных лигах. То есть, теоретически Сергеев мог бы перейти в команду премьер-лиги. Тем более, известно об интересе к нему со стороны столичного «Локомотива». Но теперь выяснилось, что в контракте игрока с «Крыльями» есть пункт, блокирующий такой переход.

Таким образом, вероятные изменения в составе могут произойти только в случае трансфера Зиньковского. Ему на замену, насколько известно ФАН, рассматриваются игроки из белорусского чемпионата — Максим Скавыш из борисовского БАТЭ и Александр Нойок из брестского «Динамо».

С Нойоком, по словам Игоря Осинькина, уже велись переговоры. Но ситуация осложняется тем, что у игрока украинское гражданство, то есть, он будет считаться в России легионером. А в «Крыльях» все четыре разрешенные в первенстве ФНЛ легионерские позиции заняты. Значит, тогда придется избавляться от кого-то из вышеупомянутых иностранцев — Хади либо Гынсаря.

Пока же все здоровые игроки прошлогоднего состава готовятся к вылету на сбор в Турцию. 7 января те из футболистов и сотрудников клуба, кто встретил Новый год в Самаре, сдали тесты на COVID-19. Остальные, вероятно, протестируются уже в Москве, где вся команда пройдет традиционный плановый медосмотр и 9 января вылетит в Анталию.

В Турции «Крылья» проведут все три «межсезонных» сбора. Первый - с 9 по 21 января, второй – с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 20 февраля. Запланировано сыграть за этот период 12 контрольных матчей.

Первый из них самарцы проведут 18 января с сербским клубом «Спартак» (Суботица). А на 21 января запланирована встреча с софийской «Славией», которую тренирует Александр Тарханов, в прежние годы трижды возглавлявший «Крылья Советов».

Программа второго сбора начнется матчем 27 января со словенским «Целе», где главным тренером недавно назначен Иржи Ярошик — чешский футболист, выступавший за «Крылья Советов» в 2008-2009 годах, когда команду возглавлял Леонид Слуцкий.

Также есть договоренности о проведении спаррингов с ФК «Сочи» и «Чайкой» из села Песчанокопского Ростовской области.

21 февраля «Крылья Советов» сыграют в Химках матч 1/8 финала Кубка России с одноименным клубом. А 28 февраля в Нижнем Новгороде первенство ФНЛ возобновится матчем двух лидеров чемпионата — хозяева стадиона примут «Крылья Советов».