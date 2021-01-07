Самарский губернатор встретил Рождество в сельском храме без священника

Самара, 7 января. Глава региона Дмитрий Азаров рассказал в соцсетях, как проводит выходные дни. Также он записал небольшой репортаж о праздновании Рождества, но не раскрыл географическую локацию.

На фото, появившемся в инстаграм-аккаунте губернатора 6 января, Дмитрий Азаров находится в загородном антураже. На заднем фоне — невысокие горы, поросшие густым хвойным лесом. Участок, на котором сделано фото, — также явно расположен на склоне.

«Как проходят ваши выходные? У меня, думаю, как и у многих, прогулки по лесу, баня, а также спорт и общение с друзьями!» — написал Дмитрий Азаров.

Губернатор, облаченный в зимний спортивный костюм с надписью «Россия», на фото общается с изящным четвероногим питомцем породы хаски.

Любопытно, что почти полтора года назад, осенью 2019-го, Азаров также показывал свою собаку в Instagram, но тогда это был питомец другой породы — самоед. Сменился ли по какой-то причине у губернатора четвероногий друг или у него их больше одного, — осталось за кадром.

Также не стал раскрывать глава региона своей локации. Это касалось и места, в котором Дмитрий Азаров встретил Рождество. На фото изображена совсем небольшая деревянная церквушка, явно построенная не так давно.

«Маленький сельский Храм. Священник приезжает по графику, будет 10-го. Помолились Слава Богу! Со светлым праздником Рождества! Мира и добра всем нам!» — говорится в тексте поста.

Тут же прилагается видео изнутри церкви. В кадре, помимо губернатора, — женщина, ведущая службу в отсутствие священника. Корреспондент ФАН обратил внимание, что все участники действа — в верхней зимней одежде, то есть храм не отапливается.

«Плохо, что церквей нет в каждом селе. Хоть вот такой маленькой, но очень уютной, нам бы этого очень хотелось. Хорошо бы, чтобы начала действовать программа, создающая церкви на селе», — откомментировала пост 36-летняя Наталья, жительница Самарской области.

Ранее ФАН сообщал, что самарский губернатор перед Новым годом сдал свою кровь на плазму для лечения больных коронавирусом.