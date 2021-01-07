В Тольятти готовы вернуть в школы учеников средних и старших классов

Самара, 7 января. На заседании оперштаба в Тольятти прозвучало предложение вернуть в школы учеников 6-11 классов, которые с осени находились на дистанционном обучении. В качестве аргументов были приведены цифры статистики заболеваемости вирусными инфекциями среди школьников.

По данным, представленным городским департаментом образования, из почти 1700 тольяттинских детей и подростков, подхвативших вирусные инфекции за последнее время, учеников старше 6 класса — меньше 650. Кроме того, наблюдается общая тенденция снижения числа заболевших среди тольяттинцев юного возраста.

Исходя из этих данных, в региональный оперштаб будет на днях внесено предложение вернуть тольяттинских школьников с дистанционного обучения на очное. Если областные власти отреагируют положительно, ученики должны вернуться в школы уже с начала третьей четверти, 11 января.

Подобные предложения пока не рассматриваются применительно к Самаре и другим городам и районам области, речь идет только о Тольятти. На территории региона действует режим дистанционного обучения для учеников от 6-го класса и старше, младшие школьники и пятиклассники занимались до сих пор очно.

Жители региона практически единогласно высказываются за возврат к очному обучению. Сотрудник образовательной системы, отвечающий за организацию учебного процесса, рассказал ФАН о том, к чему приводят занятия через мессенджеры.

«От «дистанционки» устали все — и преподаватели, и родители, и сами дети. И это вопрос не только психологический. Организационные моменты «съедают» все ресурсы и выходят на первый план по сравнению с образовательным процессом. По сути, обучение свелось к минимуму. Продолжают получать знания и развиваться только те дети, с которыми плотно занимаются родители или хотя бы бабушки с дедушками. Но, во-первых, не у всех есть такое желание, а во-вторых, часто объективно нет возможности. Родителям не хватает времени, квалификации, терпения. А преподаватель дистанционно не может проконтролировать усвоение учениками знаний. К тому же, многие сообразительные дети на контрольных работах попросту находят правильные ответы в Интернете. Это тоже полезный навык, но он не заменит базовых знаний, которые должны остаться у человека в голове», — считает Антон В., завуч одной из самарских школ.

Родители, оставляющие комментарии в соцсетях, также практически поголовно ратуют за отмену дистанционного обучения:

«Дети не учатся, а маются. Обучение дистанционно --- прямой путь к деградации. Мое мнение – ни к чему хорошему дистант не привел. На улицах все гуляют, общаются. Дети должны идти в школу, получать нормальное образование. Без вариантов», — мнение Ланы П. совершенно типично для абсолютного большинства комментаторов.

Стоит отметить, что во второй половине декабря на уровне оперштаба Самарской области рассматривалось предложение отправить на «дистанционку» абсолютно всех школьников, начиная с первоклашек. Но эта идея не встретила одобрения и не была реализована.