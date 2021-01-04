Ретро-поезд на паровозной тяге отправился в первый рейс в Самаре

Самара, 4 января. В 9.10 утра с железнодорожного вокзала Самары в первый рейс отправился туристический поезд «Жигулевский экспресс». Внутреннее убранство вагонов выдержано в ретро-стиле, а ведет состав паровоз «Лебедянка».

По информации Куйбышевской железной дороги, в поездку отправилось около 200 человек. Как удалось выяснить ФАН, это путешествие входило в том числе в программу пятидневной турпоездки из Москвы в Самару. К услугам отдыхающих в составе сидячие вагоны и СВ, оформленные внутри в ретро-стиле, но с современными удобствами — такими как биотуалеты и климат-контроль.

Интерьер рубежа XIX и XX веков с различными артефактами той эпохи дополняют картины самарского художника Александра Баканова и, конечно же, новогоднее оформление.

Снаружи вагоны исполнены в стандартном корпоративном серо-красном окрасе РЖД, но акцент — на локомотиве. Это легендарный паровоз «Л», который также официально носил название «Победа», а в народе получил прозвище «Лебедянка» - по фамилии его конструктора Льва Лебедянского.

Корреспондент ФАН выяснил, что паровоз, который сегодня возит туристов по Куйбышевской железной дороге, имеет номер Л-3854, был выпущен в Ворошиловграде (ныне — Луганск) в 1954 году и с 2012 года эксплуатировался в депо Пенза — также на ретро-маршрутах.

Судя по комментариям в соцсетях, именно пензенская бригада в составе машиниста, его помощника и кочегара и ведет паровоз по маршруту Самара — Жигулевск — Самара.

В числе «провожающих» на перроне самарского вокзала были замечены начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, руководитель филиала Федеральной пассажирской компании Владислав Губанов и глава городского округа Самара Елена Лапушкина.

В Тольятти, Жигулевске и окрестностях туристов ждала разнообразная культурная программа. Куйбышевская железная дорога в течение поездки в своих соцсетях несколько раз выходила в прямые видеоэфиры.

Обещан также сюрприз для юных пассажиров.

Прибытие поезда назад в Самару запланировано на 21.50 местного времени. Повторный аналогичный рейс «Жигулевского экспресса» состоится 6 января и будет приурочен к празднованию Рождества.

Ранее ФАН рассказывал о том, как в России в XIX веке встретили открытие Николаевской железной дороги.