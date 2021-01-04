Жителя Самары будут судить за убийство котенка

Самара, 4 января. Куйбышевский районный суд рассмотрит дело об убийстве котенка. Перед законом за содеянное ответит 20-летний молодой человек, совершивший злодеяние из-за ссоры со своей девушкой.

Происшествие случилось в одном из самарских общежитий в ноябре 2020 года. Пьяная ссора с громким выяснением отношений между мужчиной и женщиной выплеснулась в общий коридор. На глазах у соседей «ухажер» в порыве ярости несколько раз ударил о стену котенка своей сожительницы. Животное от полученных травм скончалось.

Потерпевшая хозяйка котенка написала заявление в полицию, и молодой человек теперь предстанет перед судом по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

«Обычно подобные бытовые сцены, даже и с проявлениями жестокости, остаются вне правового поля. Статья 245 Уголовного кодекса крайне редко применяется на практике по двум причинам. Во-первых, мало кто пишет заявления на такие преступления. Вероятно, многие даже не знают, что такая статья есть в УК. Во-вторых, достаточно сложно доказать факт применения насилия. В этом случае сошлось так, что у животного была хозяйка и было несколько свидетелей произошедшего. И все они проявили принципиальность», — пояснил ФАН Алексей К., адвокат из Самары.

Статья 245 УК РФ предусматривает за насилие над животными, повлекшее их гибель, наказание вплоть до лишения свободы на 3-5 лет. Но, по словам эксперта, вряд ли убийцу отправят за решетку.

«Насколько мне известна правоприменительная практика по таким преступлениям, максимальная планка применяется крайне редко, если применяется вообще. Отягчающим обстоятельством может являться присутствие малолетнего ребенка в момент совершения преступления. Если среди соседей в коридоре общежития были маленькие дети — это повод для судьи ужесточить наказание. В пользу подсудимого может сыграть то, что он, по имеющейся информации, признал вину, раскаялся в содеянном и согласился на рассмотрение дела в особом порядке, то есть без сбора доказательств. Полагаю, молодого человека ждет штраф либо какое-то количество часов обязательных работ», — считает адвокат.

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