Ученые предложили изменить систему оплаты проезда в общественном транспорте Самары

Самара, 4 января. Реформировать систему оплаты проезда в общественном транспорте предложили специалисты Российского дорожного научно-технического института (РОСДОРНИИ). Одно из главных новшеств — введение билета на 90 минут поездки с неограниченным числом пересадок.

Сейчас стоимость проезда в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро в Самаре составляет 29 рублей по транспортной и банковской карте, 32 рубля — за «наличку». На коммерческих автобусах — 35 рублей (на некоторых маршрутах — 30).

Предлагается установить единую цену в 32 рубля, но по этому билету можно будет ехать в течение полутора часов, пересаживаясь сколько угодно раз.

Как стало известно ФАН, коммерческий транспорт тоже может быть включен в эту схему. Это будет реализовано в случае введения «брутто-контрактной» системы. Суть ее в том, что муниципалитет сразу платит перевозчикам оговоренную сумму, а все доходы от поездок забирает себе.

«Месячная выручка в этом случае вырастет с 436 181 925 рублей до 2 191 658 893 рублей», — такие расчеты предоставили в РОСДОРНИИ.

Кроме того, эксперты предлагают установить цену на единый безлимитный проездной в сумме 1500 рублей в месяц (сейчас она составляет 1800 рублей). Школьные и студенческие «сезонки» могут быть уравнены в цене — и те, и другие в таком случае будут стоить 600 рублей в месяц (у школьников сейчас так и есть, у студентов — на 200 рублей дороже).

Льготная карточка для пенсионеров, по предложению РОСДОРНИИ, должна стоить 270 рублей и быть безлимитной. На настоящий момент пенсионная карта имеет формальное ограничение в 90 поездок, но по факту, если лимит выбран, кондукторы и водители не имеют права высаживать пожилых людей из транспорта.

Еще одно предложение Российского дорожного научно-исследовательского института — реформировать систему оплаты проезда в пригородных автобусах. Если расстояние поездки не превышает 50 км, тариф рекомендуется рассчитывать исходя из пересечений границ муниципальных образований.

Действующие перевозчики относятся к такой идее скорее скептически.

«Мы после того как выезжаем из Самары, проезжаем несколько километров по территории Волжского района, но остановок там нет, люди не выходят и не садятся. Ближайшая остановка — уже в Красноярском районе. Кроме того, есть участок, когда трасса разделяет муниципальные образования, то есть мы из Самары едем по Красноярскому району, а назад — по Волжскому. Как в таком случае тарифицировать проезд?» — объясняет для ФАН ситуацию Андрей Д., водитель 110-го пригородного маршрута.

Вероятно, частные случаи действительно придется дорабатывать. Сейчас речь о принципиальном принятии концепции развития Самарско-Тольяттинской агломерации и ее транспортной системы. Именно такой заказ региона должен был выполнить РОСДОРНИИ и представить результаты своей работы еще в ноябре. Пока в публичном пространстве, насколько известно ФАН, отчетов о проведенных исследованиях не появлялось.

О промежуточных результатах своей деятельности РОСДОРНИИ докладывал на заседании градостроительного совета региона еще в августе. Тогда акценты делались на необходимости плотнее включить в существующую транспортную систему железные дороги и метро, а также речной транспорт. Для этого сместить ряд маршрутов наземного транспорта для более удобной пересадки на метро, перенести остановки электропоездов ближе к внутригородским потокам, устроить транспортно-пересадочные узлы.

Вероятно, как дальнейшее логическое развитие этой концепции и появилась идея единого билета для проезда с пересадками.

«Пилотный» вариант таких поездок пытались реализовать в Самаре в феврале 2020 года. Тогда ввели 4 автобусных маршрута, подвозящих пассажиров от железнодорожного вокзала и городских окраин к станциям метро. Но проект работал только в «часы пик», не пользовался особой популярностью у горожан и был закрыт под предлогом массового снижения пассажиропотока в период самоизоляции.

Насколько реальна реализация масштабной реформы в Самаре и во всей агломерации — пока неизвестно. В региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, как и в департаменте транспорта города Самары, на звонки корреспондента ФАН не ответили.

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