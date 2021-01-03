Самарцам предложили ударить коньками по пандемии

Самара, 3 января. Нынешней зимой городские власти особенно позаботились о возможности для жителей вести здоровый образ жизни. Альтернативой массовым гуляниям и возлияниям стали многочисленные катки, которых залили в городе более сотни.

Как известно, ограничения, связанные с пандемией, коснулись множества способов привычного для граждан времяпрепровождения на новогодних выходных. Запрещены массовые мероприятия, корпоративы, не посидишь «кучно» в фудкорте, разреженные пространства необходимо создавать в кинотеатрах и т. д.

Зато власти всячески пропагандируют оздоровительные прогулки на свежем воздухе и занятия физкультурой. В качестве наиболее доступного и полезного занятия предлагается покататься на коньках. Все условия для этого созданы. Катков залито более сотни абсолютно во всех районах города.

Корреспондент ФАН посетил несколько ледовых площадок и обнаружил, что большинство из них пользуются популярностью.

Главная площадь города — площадь Куйбышева — оборудована сразу двумя катками. На одном из них играют в хоккей, на другом — просто катаются на коньках. Тут же устроена высокая деревянная горка для катания на тюбингах, есть домик Деда Мороза со сказочным лесом и несколько «космических» экспозиций (об этом подробно рассказывал ФАН). Поэтому достаточно много людей приходят на площадь просто прогуляться, а покататься на коньках решают спонтанно.

«Я даже не знала, что здесь есть прокат коньков, привела дочь посмотреть на елку и Домик Деда Мороза, а тут такое! Не удержалась от соблазна вспомнить детство и юность. Радует, что для дочки в прокате нашлись коньки с двумя полозьями — она еще не стоит на обычных. Я в восторге!» — делится впечатлениями с ФАН жительница микрорайона «Волгарь» Татьяна С.

В самом «Волгаре» — недавно появившемся районе новостроек на окраине города — есть две ледовые площадки, но про них Татьяна не слышала, так как целенаправленно вставать на коньки не собиралась.

Корреспондент ФАН обошел несколько внутридворовых площадок. Все они пустуют, хотя везде залит лед и катки почищены после снегопада.

Судя по всему, горожан привлекает не столько сама возможность заняться здоровым времяпрепровождением, сколько антураж.

Эту гипотезу подтверждает ажиотаж на катках, устроенных на площади Славы и волжской набережной. Там красивые виды, обустроены раздевалки, есть возможность согреться чаем-кофе и перекусить.

Час проката коньков «наверху» (на площади Славы с видом на Волгу с высоты) стоит 200 рублей, «внизу» (непосредственно на набережной) — 250. Желающих предостаточно.

Особенность катка на набережной — он ничем не огражден и залит прямо на прогулочных аллеях. Люди катаются вдоль роскошных живых елей, растущих здесь более полувека.

«Мы приходим всей семьей именно сюда уже третью зиму подряд. Здесь особая атмосфера, не просто катание по кругу, а прогулка на коньках вдоль Волги, нет толкотни и суеты, есть неспешность и душевность. Очень нравится, как подобрана музыка. Как будто попадаешь в какой-то добрый рождественский ретро-фильм», — рассказали ФАН Сергей и Валерия П.

Еще одна «фишка» катка на набережной — он работает круглосуточно. Разве что с 7 до 11 утра горожан просят воздержаться здесь от катания, так как в это время проводятся технические работы по поддержанию ледовых дорожек в оптимальном состоянии.

Большинство остальных общественных катков работают до десяти-одиннадцати вечера.

Обойти все ледовые площадки города нереально. Но об их состоянии можно судить по записям и комментариям в тематических группах соцсетей. Ни одной жалобы на работу или состояние катков корреспонденту ФАН обнаружить не удалось.