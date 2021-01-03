Самарцы предложили способ борьбы с мешающими проезду мусоровозов автомобилистами

Самара, 3 января. В первые дни нового года в соцсетях стали появляться жалобы граждан на то, что мусорные контейнеры переполнены и их содержимое никто не вывозит. Власти уверяют, что проблема — в личных авто, мешающих проезду спецтехники.

Ситуацию с вывозом мусора оперативно отследил Центр управления регионом, работающий в Самарской области с 25 ноября 2020 года. Сотрудники Центра мониторят информацию и жалобы от жителей региона, поступающие на горячие линии и появляющиеся в публичном пространстве.

Городские власти отреагировали моментально. В аккаунтах департамента транспорта Самары в соцсетях в три часа дня 1 января появились посты, в которых перечислены адреса проблемных дворов и названа причина невывоза отходов.

«Водитель, убери за собой автомобиль! Пока все дома, личный транспорт мешает вывозить бытовые отходы. Выбирайте места для парковки вдали от контейнерных площадок. Мусоровозам для вывоза бытовых отходов нужно место для маневра», — такой текст содержится в сообщении Дептранса.

Жители Самары в своих комментариях призывают принимать кардинальные меры к нерадивым водителям.

«А вызвать эвакуаторы? У многих управляющих компаний есть возможности привозить всякие постаменты позора неплательщиков. Если эвакуатор вызвать, все же в плюсе будут. Ну, кроме владельцев машин», — предлагает Никита С.

Кстати, в Самарской области с 2020 года действует нормативный акт, запрещающий парковку личных автомобилей возле площадок сбора мусора. Так что основания для эвакуации такого автотранспорта имеются. И, по информации от жителей города, в некоторых дворах машины нарушителей вывозят на штрафстоянку регулярно. Но, как выясняется, мешать могут и машины, формально не попадающие под запрет.

«Зимой даже расчищенные дворовые проезды сужены максимально. А наша спецтехника — габаритная, нам нужно пространство для маневра. И вот здесь на пути нередко встает личный автотранспорт, припаркованный рядом с контейнерной площадкой. По закону, может, припаркованная таким образом машина ничего и не нарушает, но мы в таком случае просто не можем вывезти мусор. Призываю автолюбителей смотреть не только на букву закона, но и руководствоваться здравым смыслом. Если ваша машина перекрыла пространство для маневра мусоровозу — в вашем же дворе будет скапливаться мусор. Это не в ваших же интересах», — взывает к разуму автовладельцев пообщавшийся с ФАН водитель мусоровоза Алексей К.

По его словам, смены по вывозу мусора работали и до позднего вечера 31 декабря (этому был свидетелем и лично корреспондент ФАН), и уже с утра 1 января. Кстати, для поднятия настроения горожанам 10 мусоровозов на период новогодних праздников украсили разноцветными лампочками и пустили в "автопробег" по улицам Самары.

В офисе регионального оператора по вывозу ТКО (твердых коммунальных отходов) со 2 по 6 января — рабочие дни, на месте и руководители, и оперативные сотрудники.

«На новогодних каникулах для сбора твердых коммунальных отходов ежедневно задействовано 800 единиц спецтехники. Мусоровозы отправились на маршруты уже 1 января. К сожалению, утром 3 января по четырем адресам спецтехника не смогла осуществить вывоз мусора, так как не смогла проехать к контейнерным площадкам. В одном случае были закрыты ворота во двор, в остальных местах пространство для проезда и маневров было перекрыто припаркованными автомобилями», — сообщили ФАН в пресс-службе компании «ЭкоСтройРесурс», занимающейся вывозом ТКО в Самарской области.

Регоператор обращается к жителям Самары с просьбой не загораживать личными авто места проезда к накопительным мусорным площадкам.

Ранее ФАН сообщал о повышении в Самарской области тарифов на эвакуацию транспортных средств и их содержание на штрафстоянках.