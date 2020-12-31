«Космический» Новый год в Самаре: без салюта, но с героями мультфильмов

Самара, 31 декабря. Коронавирусные ограничения коснулись в Самаре и празднования Нового года. В частности, отменены все массовые мероприятия и праздничный салют в ночь на 1 января. Но прогулки на свежем воздухе не возбраняются.

Главная площадь города — крупнейшая в Европе — площадь имени Куйбышева на сей раз оформлена в космической тематике. Это связано с празднованием в 2021 году 60-летия первого полета человека за пределы земной атмосферы.

На входе со стороны улицы Красноармейской самарцев и гостей города встречают тумбы с изображениями с советских новогодних открыток начала 60-х годов. Тогда художники вдохновлялись освоением космоса и отправляли на ракетах, космических кораблях и даже летающих тарелках далеко за пределы Земли и Деда Мороза со Снегурочкой, и юных советских граждан.

В глубине площади — инсталляция, посвященная полету Юрия Гагарина. Самого первого космонавта можно увидеть в кадрах телевизионной хроники — экран вмонтирован прямо в информационный стенд.

Тут же — целый городок, посвященный другой «космической» дате, 40-летию выхода на экраны мультфильма «Тайна третьей планеты». Посетителей встречают и Алиса Селезнева с отцом, и многорукий Громозека, и другие персонажи культового анимационного шедевра, снятого по книге Кира Булычева. Можно даже посмотреться в зеркала, вмонтированные в подсолнухи, и почувствовать себя внутри мультфильма.

Еще один юбилей, который будет праздноваться в наступающем году, — 170-летие Самарской губернии. Это тоже тема новогодней выставки на площади.

Внедряются в жизнь и новые технологии. Возле фигурок мультипликационных Смешариков — стенды с возможностью «дополненной реальности». Чтобы узнать, что это такое, нужно скачать на смартфон приложение и навести его на напечатанный на стенде qr-код.

Вновь построены на площади и избушка Деда Мороза с заколдованным лесом. Только в прежние годы сказочные персонажи водили группы детей по «лесу», а потом их приветствовали в избушке Дед Мороз со Снегурочкой. Теперь же ограждений нет, по сказочным локациям можно гулять свободно, а в избушку получится заглянуть только сквозь стеклянные двери.

Кроме того, можно прокатиться с большой деревянной горки на «ватрушках». Со своими снарядами на горку нельзя, но прокат бесплатный. Работают катки, избушки с горячими напитками и выпечкой.

Сориентироваться во всем этом многообразии помогают молодые люди с бейджиками «администратор».

«Мы показываем людям, где что расположено, какие экспозиции есть на площади, чему они посвящены. Отвечаем и на все вопросы, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Нас здесь будет работать порядка 25 человек весь день 31 декабря и в новогоднюю ночь до утра», — рассказали ФАН администраторы Елена и Сергей.

По их словам, вопреки появлявшейся информации, никаких ограждений с металлоискателями на площади устанавливать не будут. Можно гулять спокойно весь вечер и всю ночь и все последующие дни.

Вот только праздничного салюта, как уже было сказано, горожанам ждать в этот раз не стоит. Чтобы уменьшить число желающих отмечать Новый год на площади, городские власти также приняли решение прекратить с 23 часов 31 декабря работу общественного транспорта.

Впрочем, многих это совсем не огорчает.

«Мне нравится такой формат, когда нет этой бешеной громкой музыки, мельтешения огней, взрывов петард. Жаль, конечно, что не будет салюта. Еще более неприятно, что все эти изменения спровоцированы пандемией жестокой болезни. Но спокойная семейная атмосфера, неспешно прогуливающиеся люди с детьми, — мне такая площадь Куйбышева нравится куда больше, чем в прежние годы», — поделилась впечатлениями с ФАН жительница Самары Светлана С.

Новогодний комплекс на главной площади города будет работать в прогулочно-оздоровительном формате до 14 января, а горка с прокатом тюбингов и катки — до мартовского потепления.