В Самарской области предложили закупить дополнительные вакцины от гриппа

Самара, 31 декабря. На заключительном в 2020 году заседании оперштаба Самарской области прозвучало предложение возобновить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. С такой инициативой выступил глава региона Дмитрий Азаров.

«Давайте продолжим прививать население в феврале-марте, для этого запросим дополнительную партию вакцин от гриппа. Необходимо уже сейчас продумать меры, чтобы не допустить сезонного всплеска», — предложил губернатор.

Для решения этого вопроса необходимо «добро» министерства здравоохранения России. На данный момент осенне-зимняя прививочная кампания в самарском регионе практически завершена.

«По информации на конец декабря, прививками от гриппа охвачено около 60% населения — как взрослых, так и детей», — сообщила на заседании оперштаба Татьяна Сочинская, зам. министра здравоохранения Самарской области.

По мнению экспертов, работающих в практической медицине, весенняя вакцинация от гриппа имеет смысл.

«Судя по статистике последних лет, всплеск заболеваемости гриппом и прочими респираторными инфекциями наблюдается теперь даже чаще весной, чем осенью. Тем, кто успел привиться во второй половине 2020 года, беспокоиться не надо — действие вакцины должно длиться от полугода до года. В любом случае вирусологи не рекомендуют делать прививку от гриппа чаще, чем раз в год», — рассказала ФАН врач-терапевт одной из самарских медсанчастей Татьяна Т.

Взаимосвязи между прививками от гриппа и от коронавируса, по мнению эксперта, нет.

«В этом году мы впервые сталкиваемся с двумя разными вакцинами. Но, насколько я изучила тему, одно другому не мешает. Тем, кто сделал прививку от гриппа, можно прививаться и от коронавируса, только, конечно, не одновременно, выдержав паузу. А переболевшим коронавирусом не противопоказана антигриппозная вакцина. Но не раньше, чем через месяц после полного выздоровления», — делится знаниями медик.

Ранее ФАН сообщал, что самарский губернатор Дмитрий Азаров, переболевший COVID-19, сдал свою кровь на плазму.