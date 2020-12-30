Бык против COVID-19: новогодний декор в самарском метро на злобу дня

Самара, 30 декабря. Каждая из 10 станций самарского метрополитена получила свое оригинальное новогоднее оформление. Весь декор создавали своими руками сами сотрудники подземки. Руководство обещает наиболее отличившихся премировать бытовой техникой.

Правда, призы предназначаются не для домашнего пользования, а для подсобных помещений на рабочих местах. Лауреатов определит специально созданная комиссия.

«Для станций, на которых сотрудники проявили самый креативный подход, где визуализация самая эффектная, мы приготовили в подарок термопоты, электрические чайники, микроволновые печи – то, чем люди пользуются ежедневно. Это сделает их быт на производстве более комфортным», — рассказал зам. директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

Впрочем, сами сотрудники украшают станции не ради призов, а для удовольствия — собственного и пассажиров метрополитена.

«Я каждый год готовлю всякие украшения из подручных материалов. Про итоги конкурса нам в этом году пока ничего не говорили, я даже не знаю, проводится ли он. В прошлом году мы, кажется, второе место заняли. Но это не самое главное. Я это делаю для души, для создания хорошего настроения», — рассказала корреспонденту ФАН Людмила Неценко, кассир 2-го разряда, работающая на станции Безымянка.

Безымянка — одна из самых богатых на новогодний декор станций самарского метро. Из-под рук Людмилы и ее коллег вышли веселый снеговик, символ 2021-го года — Бык, разноцветные снежинки и множество других украшений как вокруг елочки, так и в вестибюле и вдоль лестничных маршей.

Единственная станция самарской подземки, имеющая круглый вестибюль со стеклянными витражными окнами, — Кировская. Здесь тоже есть, где размахнуться украшателям. Декорации на Кировской, помимо праздничной темы, обыгрывают и злобу дня.

«Концепцию мы придумали такую: Бык, символ наступающего года, прогоняет коронавирус. Люди сейчас мечтают о том, чтобы избавиться от ограничений, снять защитные средства. Это одна из самых актуальных тем. Поэтому мы и решили ее обыграть», — пояснила Марина Свиридова, начальник станции Кировская.

Ранее ФАН сообщал, что пассажиров без масок в самарском метро не пускают дальше вестибюлей.

Еще одним подарком горожанам к Новому году стало появление в метро поезда нового дизайна. Несколько старых вагонов, трудившихся в самарской подземке с момента ее открытия в 1987 году, прошли капитальный ремонт в Санкт-Петербурге и на днях вернулись «на рабочие места». 30 декабря обновленный состав вышел в рейс.

Поезд отличается более современным внешним видом, отсутствием грохота, более плавным ходом, внутренней отделкой в мягких голубых тонах. А раскраска на бортах напоминает волжскую ладью.

В планах — ремонт еще нескольких вагонов и покупка новых составов, один из которых уже работает в Самаре.